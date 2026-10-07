Mientras los aficionados de clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Toluca y Monterrey pudieron ver a sus equipos, Pumas UNAM no disputó amistosos en esta fecha FIFA. Los fanáticos de los ‘Universitarios’ no tuvieron la posibilidad de seguir la actividad de su plantel en el receso y solo pudo seguir los juegos de la Selección Mexicana.

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Ahora bien, hubo un detrás de escena de la rutina del equipo en CU sin ningún tipo de actividad oficial. A los ‘Felinos’ les ofrecieron rivales para enfrentar en el parón, pero declinó las oportunidades recibidas para organizar amistosos. Pumas UNAM es una institución grande y tuvo sus propuestas para jugar partidos pero optó no hacerlo.

Lo cierto es que el que declinó la chance de sumar minutos en encuentros amistosos fue el entrenador: Esteban Solari pidió hacer una concentración extensa en Cantera. Aunque en términos comerciales y económicos a Pumas le convenía aceptar alguna de las alternativas recibidas, se priorizó la planificación deportiva del CT.

Para el director técnico de Pumas, era más importante ver videos y corregir errores en los entrenamientos que mantener el ritmo futbolístico a causa del parón internacional. El equipo del ‘Tano’ no venía teniendo buenas presentaciones ni resultados en la Liga MX, y consideraron prioritario poner el foco en buscar esas mejoras.

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Otro factor que fue clave para elegir esa planificación y no otra fue la imposibilidad de contar con varios titulares por sus respectivas convocatorias a selecciones. Incluso si Pumas hubiese jugado algún amistoso, el entrenador no hubiese podido alinear su “once ideal” ya que algunas de sus figuras se marcharon a sus países.

Pumas atraviesa una crisis futbolística [Foto: Getty]

Mientras los seleccionados practicaban con sus escuadras nacionales, el resto del plantel se quedó trabajando en sesiones muy intensas y bajo exigencia máxima. El staff a cargo no solo apuntó a recuperar el nivel y vuelo futbolístico del equipo, sino también a poner a todos en su mejor forma física. Se viene un tramo clave y los quieren bien a todos.

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En lo que resta del Apertura 2026, a Pumas todavía le queda medirse ante oponentes de mucha jerarquía que no le pondrán las cosas sencillas para clasificarse. Entre los contendientes que le faltan aparecen rivales como América, Cruz Azul, Rayados y Tigres, por lo que los ‘Felinos’ deberán dar el máximo y más para llegar al objetivo.