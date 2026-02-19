Tras el golpazo que recibió en el Clásico Nacional, el Club América buscará levantarse rápido con un nuevo desafío: este viernes visitará al Puebla. El encuentro, a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc, será uno de los que abran la jornada 7 de este Clausura 2026. A continuación, repasa los canales y plataformas que transmitirán el compromiso.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llegan Puebla y América al juego por el Clausura 2026?

‘La Franja’ arriba a este partido ubicada en la 13° posición de la fase regular del campeonato, con 5 puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas. En su última presentación, el conjunto comandado por Albert Espigares cayó por 3-2 ante Pumas UNAM, también en condición de local.

Mientras tanto, las ‘Águilas’ alcanzan esta instancia ubicadas en el 10° lugar de la tabla del torneo, con 8 unidades, tras cosechar dos victorias, dos igualdades y dos caídas. En el encuentro pasado, el cuadro dirigido por André Jardine perdió por 1-0 ante las Chivas de Guadalajara fuera de casa.

América y una visita compleja al Cuauhtémoc [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Puebla vs. América por el Clausura 2026?

El partido Puebla vs. Club América tendrá lugar este viernes 20 de febrero, desde el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El cotejo está estipulado para dar comienzo a partir de las 21.06 horas del Centro de México, ocupando el segundo y último turno de juegos del día de la fecha.

ver también Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 7 con días, horarios y transmisions de TV

¿El Puebla vs. América del Clausura 2026 va por TV abierta?

Afortunadamente para los fanáticos de ‘La Franja’ y las ‘Águilas’, el enfrentamiento sí contará con televisación gratuita en cadena abierta. Azteca 7 será la señal que transmitirá el compromiso a lo largo y ancho del país sin necesidad de ser de pago. Será la única pantalla en pasar en directo el juego por TV en México.

ver también Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el tanto de Paulinho en Toluca vs. Xolos

¿Cómo ver Puebla vs. América online por el Clausura 2026?

El partido Puebla vs. Club América tendrá dos maneras de sintonizar vía streaming en el territorio mexicano. FOX One y Azteca Deportes Network ofrecerán la posibilidad de observar el partido en forma online en suelo nacional. Sólo estas dos plataformas permitirán observar por Internet el cruce de la séptima jornada de la fase regular.

Publicidad