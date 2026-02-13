Al principio de la temporada, todos se preguntaban: “¿dónde está Paulinho?”, ¿qué le ocurre que no marca?”, “¿volverá a su prime?” El portugués sólo se tomó unas jornadas de más para no dejar interrogantes. Luego de no haber anotado en las primeras fechas, el delantero inició una mini-racha goleadora que ilusiona a su equipo de cara a lo que viene.

Es cierto, en el primer, segundo y tercer partido de Toluca en la temporada, el artillero no había logrado romper las redes rivales, tomando por sorpresa a muchos. Incluso teniendo situaciones, no estaba fino con el arco. No obstante, siguió trabajando y hoy lleva dos juegos consecutivos convirtiendo, y da miedo a sus competidores por el título de goleo.

En la anterior presentación de los ‘Diablos Rojos’ en este Clausura 2026, el experimentado atacante le había marcado a Cruz Azul en el Nemesio Diez. Esta noche, Paulinho repitió la gesta y festejó un tanto ante Xolos en el ‘Infierno’, en la jornada donde también se celebró el aniversario del club. Con esa conquista, Toluca venció por la mínima a los de Tijuana.

El abrazo fraternal con Paulinho en su gol [Foto: Getty]

En una clásica jugada del Toluca, Marcel Ruiz se lanzó al área rival, atacó el espacio, recibió un balón largo filtrado entre líneas, y asistió al centro al ‘killer’. El portugués la empujó debajo del arco para vencer a Rodríguez y anotar el de la diferencia en el marcador. Rápidamente, Paulinho corrió a abrazar a su compañero, para agradecerle el pase-gol.

Con su anotación ante Xolos de este viernes, el centrodelantero de Toluca escaló al 6° puesto de la tabla de goleo de este Torneo Clausura 2026. Con apenas dos tantos marcados en esta campaña (ante Cruz Azul y Xolos), se metió en el ‘top ten’ y quedó muy cerca de los líderes. Actualmente, está a tres goles de la cima del listado de artilleros de esta Liga MX.

Al día de hoy, el líder de goleo del campeonato es Joao Pedro, figura del Atlético de San Luis, que tiene cinco anotaciones en esta campaña. El atacante rojiblanco fue campeón de goleo la temporada anterior, precisamente junto a Paulinho, y también con Armando González (hoy segundo). Así, los tres lucharán por repetir lo logrado en el Apertura anterior.

