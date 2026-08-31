Un grupo empresario pagaría la cláusula de rescisión del futbolista que brilló en el Mundial 2026 con Colombia.

Armando ‘Hormiga’ González hizo su debut con Olympiacos este domingo, en lo que fue la victoria del equipo griego por 1-0 frente al Asteras. El delantero mexicano ingresó en el minuto 69 del juego y pudo estar un buen tramo en el campo de juego.

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Mientras tanto, entre este lunes y martes finaliza el mercado de fichajes en Europa y los diferentes equipos buscan cerrar sus últimos fichajes. Es en este contexto que Gustavo Puerta, figura del Mundial 2026 con Colombia, se convertiría en nuevo compañero de la ‘Hormiga’ González en Grecia.

De acuerdo a lo informado por el periodista colombiano Pipe Sierra, el grupo empresario Evangelos Marinakis comprará la ficha de Gustavo Puerta y el centrocampista firmará con el Nottingham Forest.

Gustavo Puerta en el Mundial 2026 (Getty Images)

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No obstante, el actual futbolista del Racing de Santander no jugaría esta temporada con el equipo de la Premier League sino que estaría una temporada cedido en el Olympiacos, por eso se transformaría en nuevo compañero de la ‘Hormiga’ González.

¿Cuánto pagaron por Gustavo Puerta?

Según lo revelado por Pipe Sierra, este grupo pagará la cláusula de rescisión de Gustavo Puerta que sería de 20 millones de euros aproximadamente. El colombiano brilló en el Mundial 2026 y muchos equipos mostraron interés en el centrocampista a lo largo del mercado.

En síntesis

Gustavo Puerta ficharía por Nottingham Forest e irá cedido una temporada al Olympiacos.

ficharía por Nottingham Forest e irá cedido una temporada al Olympiacos. Evangelos Marinakis pagaría la cláusula de rescisión de 16 millones por Gustavo Puerta.

pagaría la cláusula de rescisión de 16 millones por Gustavo Puerta. Armando ‘Hormiga’ González debutó con Olympiacos en el triunfo 1-0 ante Asteras.