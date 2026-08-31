Cuándo se enfrentarán Santi Giménez y Pato Salas en Portugal

Ambos mexicanos llegaron a Portugal y esta sería la fecha en la que Santi y Pato Salas se enfrentarían.

Este lunes se hizo oficial la llegada de Santiago Giménez al conjunto del Porto, el delantero llega procedente del AC Milan, donde tuvo pocos minutos debido a una lesión que sufrió en el tobillo y le impidió jugar al 100% con la escuadra. Pero no fue el único mexicano que llegará a Portugal, sino que Patricio Salas, canterano del América arriba al Famalicão.

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Santi Giménez y Pato Salas se enfrentan en Portugal

En el caso del “Pato” había tenido muy pocas oportunidades en el primer equipo, tanto con André Jardine, como ahora con Guillermo Almada. El delantero demostró en los partidos en donde le brindaron la confianza que podía ser una parte importante, por lo que ahora, el propio estratega habría facilitado su salida a la Primeira Liga.

El conjunto del “Bebote” marcha líder de la competencia y recientemente fueron campeones de la liga portuguesa, por ahora suman 12 puntos en cuatro jornadas. Por su parte, el equipo de Salas está en la posición número 14 del torneo y sólo han sumado 2 puntos en estas fechas, por lo que sí necesitan de un delantero como el americanista.

¿Cuándo se enfrenta el Famalicao vs Porto?

Ambos jugadores que llegan a Portugal son mexicanos, por lo que ha levantado los cuestionamientos sobre cuándo podríamos ver a estos dos futbolistas enfrentarse con sus nuevos clubes. Por lo que analizando el calendario, será el próximo domingo 20 de diciembre cuando se medirán, por lo que aún quedan algunos meses.

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¿Dónde ver a Pato Salas vs Santi Giménez?

Este enfrentamiento se podrá ver en México a través de la señal de Claro Sports, mediante televisión de paga, en YouTube y a través de su plataforma. Es el único medio que transmite los encuentros del Porto, que aunque en esta ocasión jugarán como visitantes, el hecho de que haya dos mexicanos en el encuentro será transmitido.

En síntesis