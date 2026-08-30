Armando González cerca de su debut goleador con el Olympiacos

Esta fue la jugada que evitó el primer gol de Hormiga González en su debut con el Olympiacos.

A menos de una semana de su llegada a Olympiacos, Armando González tuvo sus primeros minutos en el duelo de este domingo ante el Asteras Tripolis. Aunque el conjunto del mexicano se llevó la victoria de 0-1, el exjugador de las Chivas estuvo muy cerca de hacerse presente en el marcador, pero falló en la jugada clave para su anotación en su debut.

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Hormiga González casi anota en su debut

La Hormiga ingresó en el minuto 69 al terreno de juego, pero fue precisamente en el último segundo del partido que tuvo la oportunidad de conseguir el 2-0 a su favor. Estaba solo en el área, le filtraron el balón y de primera intención le pegó al balón y pegó en el arco.

Sin embargo, de nueva cuenta le cayó la pelota en el rebote, por lo que su segundo remate lo hizo de cabeza de frente al arco, pero uno de los defensas termina por desviar la pelota y evita el tanto del mexicano. De esta manera, se perdió la oportunidad de marcar su primer gol en el debut, en espera de que lo pueda hacer pronto.

¿Qué piensa de su debut?

Cabe mencionar que al término del partido dio sus primeras palabras respecto a este encuentro y mencionó lo siguiente: “Creo que es una buena experiencia poder decir que debutaste en el futbol europeo. No estoy satisfecho, creo que pude haberlo hecho mucho mejor, estoy muy ansioso de encontrar el gol y muy contento de que hayamos ganado, que es lo importante”.

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Su próximo partido

El próximo miércoles 2 de septiembre comienza la Greek Cup donde tendrá su primera participación. Esta podría ser una nueva oportunidad para que la Hormiga pueda jugar un torneo alterno y así poder conseguir su primer tanto. Se medirán a las 11:00 horas del centro de México por Claro Sports ante el AEL FC.

En síntesis