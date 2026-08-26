El primer gol de Hormiga González en Olympiacos

Después de la llegada de Armando González al Olympiacos, el jugador mexicano ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo y desde luego, su debut goleador en el cuadro rojiblanco en su práctica. De esta manera dio muestra a sus compañeros de lo que es capaz de hacer.

Publicidad

En redes sociales, el conjunto griego compartió un video en el cual se ve al delantero haciendo trabajos físicos dentro del gimnasio, por lo que la afición mexicana se empezó a hacer presente e incluso en éste el propio jugador sale lastimado de una mano.

Pero lo importante, es otro video que comparte Récord, donde después de estos ejercicios sale con sus compañeros para comenzar a practicar y es ahí donde cae la primera anotación, que nos recuerda a todos esos tantos que lo hicieron campeón de goleo en Chivas.

El primer gol de la Hormiga González

En el metraje se puede ver cómo uno de sus compañeros desde la banda izquierda ve que va entrando en el área, le cede el balón, para que la Hormiga simplemente empuje la pelota y consiga su primer gol con la camiseta del Olympiacos.

Publicidad

Mira nada más esos movimientos de la Hormiga González. 🔥🥵🥵🥵



Trae el toque en el Olympiacos. pic.twitter.com/pPiXjSysLz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 26, 2026

Aunque claramente este no es oficial, con estas imágenes que nos muestran, todo parece estar listo para que el próximo fin de semana debute con el equipo, en el partido programado el sábado 30 de agosto ante el Asteras Tripolis en la Super Liga de Grecia.

En síntesis

Armando González marcó su primer gol durante su entrenamiento con el Olympiacos.

marcó su primer gol durante su entrenamiento con el Olympiacos. Olympiacos publicó un video del delantero realizando trabajos físicos en el gimnasio.

publicó un video del delantero realizando trabajos físicos en el gimnasio. 30 de agosto sería su posible debut oficial enfrentando al Asteras Tripolis.