El delantero de la Selección Mexicana abondó Milan y ya fue presentado en los Dragões.

Santiago Giménez comenzó una nueva etapa en su carrera. Tras un paso por AC Milan marcado por las lesiones, el Bebote decidió cambiar de aires y fue presentado oficialmente como nuevo delantero del Porto, uno de los equipos más grandes de Portugal.

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A sus 25 años, el atacante de la Selección Mexicana vuelve a ponerse la playera de un equipo importante de Europa y rápidamente brindó declaraciones para el sitio oficial de su nuevo equipo. “El deseo era inmenso”, comenzó diciendo Giménez.

Asimismo, Santi se definió a sí mismo como “un jugador rápido y potente al que le gusta explotar el espacio a la espalda de la defensa”. Además, resaltó sus raíces a la hora de hablar de sus cualidades: “Puedo añadir una mezcla de garra mexicana y argentina”.

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Por otro lado, reveló que tuvo muy buenas referencias del club: “Tuve la oportunidad de hablar con muchos excompañeros que jugaron en el FC Porto. El primero fue Inbeom Hwang, que actualmente forma parte de la plantilla. También hablé con Eustáquio, con quien jugué en Cruz Azul, con Igor Lichnovsky, que es un gran amigo y también jugó aquí, con Miguel Layún, con Jorge Sánchez y con Héctor Herrera”.

Y completó al respecto: “Todos me dijeron lo mismo: que es un equipo increíble, que la ciudad es fantástica y que la gente es fabulosa. Así que, cuando me llamó el FC Porto, no lo pensé dos veces y les dije a mis agentes que quería venir”.

Los futbolistas mexicanos que jugaron en Porto

Héctor Herrera (2013–2019)

Diego Reyes (2013–2018)

Raúl Gudiño (2014–2018)

Jesús “Tecatito” Corona (2015–2022)

Miguel Layún (2015–2018)

Omar Govea (2015–2018)

João Maleck (2017–2018)

Jorge Sánchez (2023–2024)

Santiago Giménez (2026–presente)