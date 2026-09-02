Si un equipo paga cerca de 12 millones de dólares por un jugador, tal como lo hizo el Olympiacos por Armando González, es porque se tiene confianza en lo que la nueva estrella puede aportar a la escuadra a la que acaba de arribar. La Hormiga está despejando cualquier tipo de duda desde el inicio y este miércoles se despachó con su primera anotación.
Así fue el primer tanto de la Hormiga González en Olympiacos
Luego de haber tenido varias ocasiones de peligro, finalmente González recibió un lindo balón centrado desde el costado derecho para que el goleador llegara por el segundo poste y conectara de pique al suelo, dejando sin respuestas al portero rival.
Por la Copa de Grecia, Olympiacos visitó al AEL Larissa en un encuentro en el que partían como amplios favoritos. El tanto de la Hormiga les permitió irse con la mínima ventaja al descanso.
🚨🇲🇽 | Primer gol de la Hormiga González con el Olympiacos en la copa de Grecia, el mexicano se estrena en Europa pic.twitter.com/2bXvpDrXkM— 🇫🇷🐐 (@gonzarojiblanco) September 2, 2026
La Hormiga, quien firmó su contrato hasta mediados de 2031, necesitó apenas dos partidos para convertir su primer gol. Vale la pena recordar que en Chivas se llevó un registro de 29 tantos y 4 asistencias en apenas 69 partidos, por lo que los griegos no dudaron en buscarlo para sumarlo a sus filas.
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En síntesis
- Armando González anotó su primer gol con Olympiacos tras ser fichado por 12 millones.
- Armando González convirtió de cabeza tras un centro en la victoria ante AEL Larissa.
- Armando González firmó contrato con el club griego hasta mediados del año 2031.