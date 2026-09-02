¿Cuándo debutará Hormiga González en la Europa League?

El pasado fin de semana, Armando González tuvo sus primeros minutos en la Super Liga de Grecia, pero justo hoy miércoles debutó como titular en la Copa de Grecia consiguiendo una anotación. Ante estas dos presentaciones, el mexicano podría estar apareciendo en la Europa League con el Olympiacos y disputar un torneo internacional de esa magnitud.

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El hecho de que la Hormiga hubiera conseguido el tanto que abriera el marcador hoy ante el AEL, dejó muy buenas sensaciones no sólo en el cuerpo técnico, sino también en la afición que ve que desde su primer juego respondió y aunque en esa ocasión se quedó cerca de hacer la anotación. La realidad es que ha mostrado sus capacidades goleadoras.

Cabe mencionar que se fue de Chivas siendo un campeón de goleo en la institución, por lo que se espera que tenga esta respuesta con el equipo. Si ya demostró en dos partidos que pudo conseguir oportunidades importantes, es muy seguro que le den la oportunidad de aparecer en la Europa League el siguiente partido.

Mucho dependerá de los partidos que se le vienen al conjunto y es que la siguiente semana se miden al Volos en dos ocasiones el 5 y 9 de septiembre tanto en al Super League como en la Copa; después van contra el OFI en la liga el 12 de septiembre, por lo que la carga de partidos previa será clave para saber si juega la Europa League.

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¿Cuándo y dónde ver el debut de Hormiga González en Europa League?

En caso de debutar en la Europa League, se medirán ante Jagiellonia Białystok el miércoles 16 de septiembre a las 13:00 horas del centro de México y este enfrentamiento será transmitido en nuestro país mediante ESPN en televisión de paga e incluso en la plataforma de streaming de Disney+.

En síntesis