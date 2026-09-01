¿Qué pasará con Álvaro Fidalgo en el Betis?

Álvaro Fidalgo no había tenido actividad en el inicio de esta temporada de LaLiga con el Real Betis, por lo que no era un secreto a voces que el “Maguito” ya no entraba en los planes de Manuel Pellegrini, por eso se dieron a conocer algunas opciones que tenían contemplada su llegada, sin embargo, el mercado de fichajes se cerró a las 16:00 horas de México y no hubo novedades.

Publicidad

Álvaro Fidalgo se queda en el Betis

De acuerdo con la información de AS México, dentro del conjunto verdiblanco sí le estuvieron buscando acomodo al mexicano, pero no hubo nada en concreto, por lo cual se mantendrá el equipo. El problema viene cuando se analiza la plantilla y se puede ver la cantidad de mediocampistas que tienen para competir por un lugar.

¿Cuál será el futuro del “Maguito”?

El hecho de que no hubiera sido considerado para el torneo y que no saliera lo podría mantener relegado, más con la incorporación de Dani Ceballos. Aún cuando ya hay muchos elementos en el mediocampo, apostaron por este regreso. Nombres como Facundo Bernal, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, entre otros buscarán ser considerados.

Con la afición en contra

A esto se le suma que tras la salida de Pablo García, la afición del cuadro sevillano se mostró muy molesta porque jugadores como Fidalgo, que no tienen protagonismo se mantienen “robando dinero” en la plantilla. Más allá de que no sea considerado por el estratega, ahora tampoco es del agrado de la afición, lo cual pone complicada su recuperación de nivel.

Publicidad

Se mencionó que equipos como el Getafe, Rayo Vallecano y Racing de Santander era los interesados en el futbolista, pero justo antes de la hora pactada ya habían revelado a todos los refuerzos y no apareció entre ninguno de ellos. Ahora, sólo falta esperar si lo tendrán contemplado y perderá por lo menos seis meses sin actividad.

En síntesis

Álvaro Fidalgo continuará en el Real Betis tras cerrar el mercado de fichajes.

continuará en el Real Betis tras cerrar el mercado de fichajes. 16:00 horas de México marcó el límite de transferencias sin concretarse su salida.

marcó el límite de transferencias sin concretarse su salida. Getafe, Rayo Vallecano y Racing buscaron fichar al mediocampista sin tener éxito.