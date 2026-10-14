Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

¿Juega HOY Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City por la MLS?

Inter Miami se enfrenta a New York City por una nueva jornada de la MLS y Lionel Messi apunta a ser titular tras marcar un doblete ante DC United. Las Garzas necesitan sumar de a tres para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Inter Miami buscará un triunfo de local en la MLS.
© Getty ImagesInter Miami buscará un triunfo de local en la MLS.

Desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, Inter Miami recibe a New York City FC por una nueva jornada de la MLS. Las Garzas buscarán conseguir otra victoria para mantenerse en la pelea y llegar de la mejor manera a los próximos compromisos de la temporada en el futbol estadounidense.

El equipo que ahora dirige el argentino Kily González viene de conseguir una contundente goleada por 4-0 ante DC United en su último partido. En ese encuentro, Lionel Messi fue la gran figura al marcar un doblete y demostrar nuevamente su importancia dentro del equipo.

+ Seguinos en

En cuanto al astro argentino, todo indica que volverá a ser titular para afrontar un compromiso importante, en el que Inter Miami necesita sumar los tres puntos. El conjunto de Florida buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos de la clasificación y seguir sumando en esta etapa de la MLS.

Sin embargo, el panorama en la tabla presenta un desafío importante para Inter Miami. Nashville es el líder con 63 puntos, mientras que las Garzas suman 49 unidades y necesitan seguir ganando para recortar la distancia. Por eso, el equipo de Lionel Messi buscará aprovechar este encuentro ante New York City para conseguir tres puntos fundamentales.

Alineación de Inter Miami vs. New York City

  • Dayne St. Clair
  • Sergio Reguilón
  • Micael
  • Casemiro
  • Gonzalo Luján
  • Matías Galarza
  • David Ayala
  • Rodrigo De Paul
  • Germán Berterame
  • Luis Suárez
  • Lionel Messi

DT: Kily González.

Ver también

Alineaciones de Inter Miami y New York City FC por la MLS: formaciones probables

En sintesis

  • Lionel Messi será titular con Inter Miami para enfrentar a New York City FC.
  • Inter Miami recibe a New York City este partido a las 17:30 horas CDMX.
  • New York City suma 63 puntos, mientras que Inter Miami registra 49 unidades.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones