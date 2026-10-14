¿Juega HOY Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City por la MLS?

Desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, Inter Miami recibe a New York City FC por una nueva jornada de la MLS. Las Garzas buscarán conseguir otra victoria para mantenerse en la pelea y llegar de la mejor manera a los próximos compromisos de la temporada en el futbol estadounidense.
El equipo que ahora dirige el argentino Kily González viene de conseguir una contundente goleada por 4-0 ante DC United en su último partido. En ese encuentro, Lionel Messi fue la gran figura al marcar un doblete y demostrar nuevamente su importancia dentro del equipo.
En cuanto al astro argentino, todo indica que volverá a ser titular para afrontar un compromiso importante, en el que Inter Miami necesita sumar los tres puntos. El conjunto de Florida buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos de la clasificación y seguir sumando en esta etapa de la MLS.
Sin embargo, el panorama en la tabla presenta un desafío importante para Inter Miami. Nashville es el líder con 63 puntos, mientras que las Garzas suman 49 unidades y necesitan seguir ganando para recortar la distancia. Por eso, el equipo de Lionel Messi buscará aprovechar este encuentro ante New York City para conseguir tres puntos fundamentales.
Alineación de Inter Miami vs. New York City
- Dayne St. Clair
- Sergio Reguilón
- Micael
- Casemiro
- Gonzalo Luján
- Matías Galarza
- David Ayala
- Rodrigo De Paul
- Germán Berterame
- Luis Suárez
- Lionel Messi
DT: Kily González.
En sintesis
- Lionel Messi será titular con Inter Miami para enfrentar a New York City FC.
- Inter Miami recibe a New York City este partido a las 17:30 horas CDMX.
- New York City suma 63 puntos, mientras que Inter Miami registra 49 unidades.