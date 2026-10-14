¿Juega HOY Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City por la MLS?

Inter Miami se enfrenta a New York City por una nueva jornada de la MLS y Lionel Messi apunta a ser titular tras marcar un doblete ante DC United. Las Garzas necesitan sumar de a tres para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, Inter Miami recibe a New York City FC por una nueva jornada de la MLS. Las Garzas buscarán conseguir otra victoria para mantenerse en la pelea y llegar de la mejor manera a los próximos compromisos de la temporada en el futbol estadounidense.

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El equipo que ahora dirige el argentino Kily González viene de conseguir una contundente goleada por 4-0 ante DC United en su último partido. En ese encuentro, Lionel Messi fue la gran figura al marcar un doblete y demostrar nuevamente su importancia dentro del equipo.

En cuanto al astro argentino, todo indica que volverá a ser titular para afrontar un compromiso importante, en el que Inter Miami necesita sumar los tres puntos. El conjunto de Florida buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos de la clasificación y seguir sumando en esta etapa de la MLS.

Sin embargo, el panorama en la tabla presenta un desafío importante para Inter Miami. Nashville es el líder con 63 puntos, mientras que las Garzas suman 49 unidades y necesitan seguir ganando para recortar la distancia. Por eso, el equipo de Lionel Messi buscará aprovechar este encuentro ante New York City para conseguir tres puntos fundamentales.

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Alineación de Inter Miami vs. New York City

Dayne St. Clair

Sergio Reguilón

Micael

Casemiro

Gonzalo Luján

Matías Galarza

David Ayala

Rodrigo De Paul

Germán Berterame

Luis Suárez

Lionel Messi

DT: Kily González.

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