Alineaciones de Inter Miami y New York City FC por la MLS: formaciones probables

Inter Miami y New York City FC se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Nu Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Inter Miami vs. New York City FC este miércoles 14 de octubre en el Nu Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Inter Miami y New York City FC

Inter Miami viene de ganarle 4-0 a D.C. United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

New York City FC viene de caer 1-2 ante Chicago Fire y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Inter Miami y New York City FC

Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair, Sergio Reguilon, Micael, Casemiro, Gonzalo Lujan, Matias Galarza, David Ayala, Rodrigo De Paul, German Berterame, Luis Suarez, Lionel Messi. DT: Kily Gonzalez.

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New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese, Nico Cavallo, James Sands, Thiago Martins, Tayvon Gray, Nicolas Fernandez, Aiden O'Neill, Andres Perea, Alonso Martinez, Hannes Wolf, Agustin Ojeda. DT: Pascal Jansen.

Suplentes de Inter Miami: Telasco Segovia, Riquelme Fillipi, Ian Fray, Rocco Rios Novo, Maximiliano Falcon, Daniel Pinter, Preston Plambeck, Ezequiel Abadia-Reda, Alexander Shaw.

Suplentes de New York City FC: Matt Miazga, Benie Adama Traore, Luighi, Kevin O'Toole, Max Murray, Tomas Romero, Jonathan Shore, Raul Gustavo, Malachi Jones.

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La previa de Inter Miami y New York City FC: todo lo que hay que saber