Alineaciones de Inter Miami y New York City FC por la MLS: formaciones probables

Se viene Inter Miami vs. New York City FC este miércoles 14 de octubre en el Nu Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Inter Miami y New York City FC
Inter Miami viene de ganarle 4-0 a D.C. United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
New York City FC viene de caer 1-2 ante Chicago Fire y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Inter Miami y New York City FC
Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair, Sergio Reguilon, Micael, Casemiro, Gonzalo Lujan, Matias Galarza, David Ayala, Rodrigo De Paul, German Berterame, Luis Suarez, Lionel Messi. DT: Kily Gonzalez.
New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese, Nico Cavallo, James Sands, Thiago Martins, Tayvon Gray, Nicolas Fernandez, Aiden O'Neill, Andres Perea, Alonso Martinez, Hannes Wolf, Agustin Ojeda. DT: Pascal Jansen.
Suplentes de Inter Miami: Telasco Segovia, Riquelme Fillipi, Ian Fray, Rocco Rios Novo, Maximiliano Falcon, Daniel Pinter, Preston Plambeck, Ezequiel Abadia-Reda, Alexander Shaw.
Suplentes de New York City FC: Matt Miazga, Benie Adama Traore, Luighi, Kevin O'Toole, Max Murray, Tomas Romero, Jonathan Shore, Raul Gustavo, Malachi Jones.
La previa de Inter Miami y New York City FC: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Nu Stadium
- Próximo partido de Inter Miami: vs. Atlanta United, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de New York City FC: vs. LAFC, sábado 17 de octubre