¿El sucesor de Lionel Messi? El capitán de Argentina revela a quién le daría la 10

Con el retiro oficial de Lionel Messi, el nuevo primer capitán de la Selección Argentina eligió quien debería ser quien porte con el mítico número.

La era post-Lionel Messi ya dio inicio formal en las entrañas de la Selección Argentina, y para encarar la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, el combinado sudamericano deberá afrontar una profunda reestructuración en su nómina. La exigencia no da tregua considerando la cercanía de la Fecha FIFA de noviembre, periodo para el cual el cuerpo técnico afina los detalles de la convocatoria oficial previa a sus siguientes exámenes internacionales.

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Uno de los enigmas de mayor peso simbólico que se mantienen en el aire para esta nueva etapa de la Albiceleste es determinar quién heredará la mítica camiseta número 10. El dorsal que carga con el legado imborrable de Diego Armando Maradona y Lionel Messi como máximos exponentes del futbol pampero ahora demandará un heredero con la personalidad suficiente para asumir semejante responsabilidad sin sucumbir ante el escrutinio público.

En contraparte, el rol de portar el gafete de capitán ya quedó definido en favor de Cristian “Cuti” Romero. El zaguero central, erigido en el auténtico líder del aparato defensivo ante el relevo generacional de Messi y Nicolás Otamendi, tiene muy clara su postura sobre quién reúne los blasones indispensables para cargar con el icónico número en la espalda.

Romero elige al nuevo dueño de la 10

El actual defensor del Atlético de Madrid sostuvo una charla distendida con los periodistas Gastón y Esteban Edul en su canal de YouTube, Los Edul. Entre los diversos temas que abordaron sobre la actualidad albiceleste, el foco de la conversación se centró de lleno en la codiciada vacante que dejó abierta el astro rosarino.

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Cristian Romero tiene claro quien debe portar la 10 en Argentina.

En primera instancia, el central bromeó sugiriendo que el dorsal debería retirarse al más puro estilo de la NBA para no comprometer a las nuevas generaciones: “Yo la verdad que la daría a un costado, le pondría ahí un mural en AFA y listo para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer“, expresó entre risas el marcador central.

Posteriormente, Romero fue contundente con su predilección, detallando las virtudes humanas y deportivas que respaldan su elección: “Yo se la daría a Juli (Álvarez). Lo veo con ese perfil de de humildad, de familiero, de buen chico. Las condiciones la tiene. Creo que tenemos muchos jugadores muy importantes en la selección, o sea, yo digo Julián porque le veo todas esas cosas que son importantes para llevar la 10“.

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Finalmente, el “Cuti” fue consultado sobre si a la “Araña” le ilusionaría lucir dicho número tras el adiós definitivo de Messi, momento en el que reveló un detalle de la intimidad del vestidor “Yo creo que sí. Igual se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya“, concluyó el defensor, dejando en claro que el atacante se siente plenamente cómodo portando la número 9 en la Selección Argentina.

En síntesis