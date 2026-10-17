LA Galaxy vs. San Diego FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

LA Galaxy recibe a San Diego FC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
LA Galaxy ganó 2-0 como local ante Portland Timbers en la fecha anterior. LA Galaxy está 8° en la tabla con 39 puntos. Antes perdió 2-6 como visitante ante St. Louis City.
En su último compromiso, San Diego FC empató 3-3 como local ante Houston Dynamo. El conjunto marcha 10° con 33 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante New York Red Bulls.
El historial entre LA Galaxy y San Diego FC
LA Galaxy y San Diego FC se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de San Diego FC.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/08/2026
|San Diego FC vs. LA Galaxy
|3-1
|MLS
|24/05/2025
|San Diego FC vs. LA Galaxy
|2-1
|MLS
|24/02/2025
|LA Galaxy vs. San Diego FC
|0-2
|MLS
Horario del partido
- México: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- New York City FC vs. LAFC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
En síntesis
- LA Galaxy y San Diego FC se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 31 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- LA Galaxy suma 39 puntos en el torneo.
- San Diego FC suma 33 puntos en el torneo.