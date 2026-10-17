LA Galaxy vs. San Diego FC en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 31 de la MLS

LA Galaxy y San Diego FC se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Dignity Health Sports Park, por la jornada 31 de la MLS. Los detalles de la televisación.

LA Galaxy recibe a San Diego FC este sábado 17 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Dignity Health Sports Park.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

LA Galaxy ganó 2-0 como local ante Portland Timbers en la fecha anterior. LA Galaxy está 8° en la tabla con 39 puntos. Antes perdió 2-6 como visitante ante St. Louis City.

En su último compromiso, San Diego FC empató 3-3 como local ante Houston Dynamo. El conjunto marcha 10° con 33 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante New York Red Bulls.

El historial entre LA Galaxy y San Diego FC

LA Galaxy y San Diego FC se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de San Diego FC.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/08/2026 San Diego FC vs. LA Galaxy 3-1 MLS 24/05/2025 San Diego FC vs. LA Galaxy 2-1 MLS 24/02/2025 LA Galaxy vs. San Diego FC 0-2 MLS

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Horario del partido

México: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

New York City FC vs. LAFC — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

En síntesis