Portland Timbers recibe a FC Dallas este sábado 28 de noviembre desde las 21:45 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Providence Park.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
La actualidad de ambos equipos
Portland Timbers perdió 0-3 como visitante ante FC Dallas en la fecha anterior. Antes ganó 2-0 como visitante ante Austin FC.
En su último compromiso, FC Dallas ganó 3-0 como local ante Portland Timbers. Antes ganó 3-1 como local ante Colorado Rapids.
El historial entre Portland Timbers y FC Dallas
Portland Timbers y FC Dallas se enfrentaron 41 veces en los últimos años: 12 triunfos de Portland Timbers, 16 de FC Dallas y 14 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/11/2026
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|3-0
|MLS
|13/09/2026
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|2-1
|MLS
|23/07/2026
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|2-2
|MLS
|28/09/2025
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|2-2
|MLS
|10/08/2025
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|2-0
|MLS
|06/10/2024
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|0-0
|MLS
|05/07/2024
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|3-2
|MLS
|12/06/2023
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|1-0
|MLS
|02/04/2023
|FC Dallas vs. Portland Timbers
|1-1
|MLS
|07/08/2022
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|1-1
|MLS
Horario del partido
- México: 21:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Todos los partidos de la jornada
- Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 28 de noviembre, 15:30 hs
- LAFC vs. St. Louis City — sábado 28 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Portland Timbers y FC Dallas se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.