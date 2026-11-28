Portland Timbers y FC Dallas se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Providence Park, por la MLS. Los detalles de la televisación.

Portland Timbers recibe a FC Dallas este sábado 28 de noviembre desde las 21:45 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Providence Park.

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Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

La actualidad de ambos equipos

Portland Timbers perdió 0-3 como visitante ante FC Dallas en la fecha anterior. Antes ganó 2-0 como visitante ante Austin FC.

En su último compromiso, FC Dallas ganó 3-0 como local ante Portland Timbers. Antes ganó 3-1 como local ante Colorado Rapids.

El historial entre Portland Timbers y FC Dallas

Portland Timbers y FC Dallas se enfrentaron 41 veces en los últimos años: 12 triunfos de Portland Timbers, 16 de FC Dallas y 14 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/11/2026 FC Dallas vs. Portland Timbers 3-0 MLS 13/09/2026 FC Dallas vs. Portland Timbers 2-1 MLS 23/07/2026 Portland Timbers vs. FC Dallas 2-2 MLS 28/09/2025 Portland Timbers vs. FC Dallas 2-2 MLS 10/08/2025 FC Dallas vs. Portland Timbers 2-0 MLS 06/10/2024 Portland Timbers vs. FC Dallas 0-0 MLS 05/07/2024 FC Dallas vs. Portland Timbers 3-2 MLS 12/06/2023 Portland Timbers vs. FC Dallas 1-0 MLS 02/04/2023 FC Dallas vs. Portland Timbers 1-1 MLS 07/08/2022 Portland Timbers vs. FC Dallas 1-1 MLS

Horario del partido

México: 21:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC

Fox Sports 1, Apple TV, Fubo, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 28 de noviembre, 15:30 hs

LAFC vs. St. Louis City — sábado 28 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis