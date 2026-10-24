Aquí no hay margen para el error. Después de años de consolidar una figura en la empresa y múltiples defensas del título por un lado, dejando por el otro un invicto, victorias contundentes y un hambre desmedida de ganar, son los condimentos que enfrentarán a Alexander Volkanovski y Movsar Evloev. Ahora, está todo listo para una de las peleas más esperadas del 2026.
En juego estará el trono de las 145 libras y la expectativa de poder disfrutar el show que prometen dos protagonistas de élite de la división. El campeón intentará extender su extenso reinado, mientras que el retador querrá demostrar que tomar el rol de la cara dominante de la compañía en UFC 333.
La cartelera tiene horario estipulado para las 08:00hs del Centro de México, 09:00hs de Bogotá y 11:00hs de Buenos Aires. La velada será transmitida por Paramount+ de manera exclusiva para todo el mundo, aunque aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.
Cartelera completa de la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev
- Nicolle Caliari vs. Iasmin Lucindo | Peso paja femenino
– Horario: 08:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Noah Gugnon vs. Kody Steele | Peso ligero
– Horario: a continuación de Nicolle Caliari vs. Iasmin Lucindo
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Daniel Santos vs. Bolaji Oki | Peso pluma
– Horario: a continuación de Noah Gugnon vs. Kody Steele
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Jacob Malkoun vs. Abubakar Vagaev | Peso medio
– Horario: a continuación de Daniel Santos vs. Bolaji Oki
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Asaf Chopurov vs. Colby Thicknesse | Peso gallo
– Horario: a continuación de Jacob Malkoun vs. Abubakar Vagaev
– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass
- Nurullo Aliev vs. Grant Dawson | Peso ligero
– Horario: a continuación de Asaf Chopurov vs. Colby Thicknesse
– Transmisión: Paramount+
- Cam Rowston vs. Abus Magomedov | Peso medio
– Horario: a continuación de Nurullo Aliev vs. Grant Dawson
– Transmisión: Paramount+
- Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Cam Rowston vs. Abus Magomedov
– Transmisión: Paramount+
- Dominick Reyes vs. Azamat Murzakanov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov
– Transmisión: Paramount+
- Losene Keita vs. Aaron Pico | Peso pluma
– Horario: a continuación de Dominick Reyes vs. Azamat Murzakanov
– Transmisión: Paramount+
- Rizvan Kuniev vs. Alexander Volkov | Peso pesado
– Horario: a continuación de Losene Keita vs. Aaron Pico
– Transmisión: Paramount+
- Ramazan Temirov vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca
– Horario: a continuación de Rizvan Kuniev vs. Alexander Volkov
– Transmisión: Paramount+
- Merab Dvalishvili vs. Petr Yan | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ramazan Temirov vs. Lone’er Kavanagh
– Transmisión: Paramount+
- Movsar Evloev vs. Alexander Volkanovski | Peso pluma
– Horario: a continuación de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan
– Transmisión: Paramount+
¿A qué hora empieza la cartelera de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?
Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 08:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 13:00hs.
Horarios de inicio de la cartelera de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev
- México: 08:00hs
- Colombia – Perú: 09:00hs
- Chile – Estados Unidos: 10:00hs
- Argentina: 11:00hs
- España: 16:00hs
¿Dónde ver la cartelera de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?
Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante Paramount+.
En síntesis
- Alexander Volkanovski defenderá el título de peso pluma ante Movsar Evloev en UFC 333.
- La pelea estelar de UFC 333 iniciará alrededor de las 13:00hs del Centro de México.
- Paramount+ transmitirá en exclusiva toda la cartelera del evento de UFC.