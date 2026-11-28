Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 28 del undécimo mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

Publicidad

La razón por la que no hay UFC este sábado 28 de noviembre

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 28 de noviembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 21, se decidió tomar un pequeño receso. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos.

El próximo 5 de diciembre, se medirán Israel Adesanya y Shara Magomedov. El nigeriano y el ruso protagonizarán un duelo de alto impacto en los medianos que promete paralizar al deporte en Arabia Saudita.

La expectativa del mundo se centrará en ver cuál es el nivel que presenta Izzy luego de cuatro derrotas de forma consecutiva. Aunque en un momento parecía que no regresaría jamás a la acción, los planetas se alinearon y Adesanya tendrá un nuevo baile en el octágono más importante del mundo.

Publicidad

En síntesis