El irlandés entiende que sus tiempos en el octágono se acabaron, pero se quiere ir a lo grande y no por la puerta de atrás.

Conor McGregor anunció que realizará una última pelea en la UFC durante 2027, según informó Marca este 26 de noviembre. El luchador irlandés aseguró que su rodilla derecha ya está a punto y que su cuerpo responde con normalidad luego de meses de rehabilitación.

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El antecedente inmediato de este parón ocurrió el 11 de julio en el combate estelar del UFC 329 frente a Max Holloway, cuando el irlandés regresó tras cinco años sin competir. En apenas tres segundos, una patada provocó la rotura del ligamento cruzado de su pierna derecha y frustró de inmediato su vuelta al octágono.

Tras ese golpe físico y el silencio de los últimos meses, McGregor decidió fijar el horizonte de su despedida definitiva dentro de la compañía. Su objetivo consiste en elegir él mismo el momento del adiós y cumplir con el último combate que mantiene firmado en su contrato con la UFC.

El anuncio también cobra relevancia por el peso comercial que conserva el excampeón dentro de las artes marciales mixtas. Tanto para el peleador como para la promotora, una salida ordenada representa una oportunidad de cerrar un ciclo mediático histórico lejos de la imagen de una camilla.

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Por ahora no existen confirmaciones oficiales sobre la fecha exacta ni sobre el rival que enfrentará el irlandés en su retorno. La evolución de la rodilla en los entrenamientos marcará los tiempos antes de que la UFC defina los detalles de su despedida en 2027.

En síntesis