Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Ciryl Gane sobre Josh Hokit

La pelea más esperada de este sábado 14 de noviembre del UFC 334 enfrentó a Ciryl Gane y Josh Hokit en el peso pesado. Este duelo libras sirvió para poner en juego el título de la división luego de mucho tiempo y la victoria terminó quedando en manos del campeón francés.
Gane, quien llegó a la pelea como el seg monarca de la división, expuso trono con la intención de confirmar su lugar entre los mejores de la compañía, ante un Hokit que apareció en escena ubicando el quinto lugar de las 265 libras. Por ese motivo, quien se terminara quedando con la victoria iba a ser visto de buena manera para lo que viene.
El triunfo, como se dijo, quedó en manos de un Gane que se impuso en la vía de la decisión unánime. El francés extendió su reinado y calló más de una boca crítica sobre su nivel sobre el octágono. De esta manera, espera listo el 2027 para medirse con Tom Aspinall en la pelea más esperada por todos los aficionados.
Tras la pelea y la victoria de Gane, el podio de la división lo completan el mencionado Aspinall, el ruso Alexander Volkov y el brasileño Alex Pereira. El futuro de la división luce más que apasionante, porque múltiples retadores sueñan con obtener su oportunidad titular el próximo año ante el campeón que luce imbatible.
Ranking completo del peso pesado de UFC:
- Ciryl Gane (campeón)
- 1. Tom Aspinall
- 2. Alexander Volkov
- 3. Alex Pereira
- 4. Sergei Pavlovich
- 5. Josh Hokit
- 6. Rizvan Kuniev
- 7. Curtis Blaydes
- 8. Johnny Walker
- 9. Vitor Petrino
- 10. Mario Pinto
- 11. Valter Walker
- 12. Waldo Cortes Acosta
- 13. Brando Peričić
- 14. Serghei Spivac
- 15. Anthony Wint
En síntesis
- Ciryl Gane venció por decisión unánime a Josh Hokit en UFC 334 el 14 de noviembre.
- Ciryl Gane retuvo el campeonato mundial de peso pesado de la UFC ante el quinto clasificado.
- Tom Aspinall, Alexander Volkov y Alex Pereira lideran el ranking pesado tras el triunfo de Gane.