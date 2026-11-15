Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Ciryl Gane sobre Josh Hokit

Repasa las novedades de la clasificación de una de las divisiones más competitivas de la organización.

La pelea más esperada de este sábado 14 de noviembre del UFC 334 enfrentó a Ciryl Gane y Josh Hokit en el peso pesado. Este duelo libras sirvió para poner en juego el título de la división luego de mucho tiempo y la victoria terminó quedando en manos del campeón francés.

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Gane, quien llegó a la pelea como el seg monarca de la división, expuso trono con la intención de confirmar su lugar entre los mejores de la compañía, ante un Hokit que apareció en escena ubicando el quinto lugar de las 265 libras. Por ese motivo, quien se terminara quedando con la victoria iba a ser visto de buena manera para lo que viene.

El triunfo, como se dijo, quedó en manos de un Gane que se impuso en la vía de la decisión unánime. El francés extendió su reinado y calló más de una boca crítica sobre su nivel sobre el octágono. De esta manera, espera listo el 2027 para medirse con Tom Aspinall en la pelea más esperada por todos los aficionados.

Tras la pelea y la victoria de Gane, el podio de la división lo completan el mencionado Aspinall, el ruso Alexander Volkov y el brasileño Alex Pereira. El futuro de la división luce más que apasionante, porque múltiples retadores sueñan con obtener su oportunidad titular el próximo año ante el campeón que luce imbatible.

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Ranking completo del peso pesado de UFC:

Ciryl Gane (campeón)

1. Tom Aspinall

2. Alexander Volkov

3. Alex Pereira

4. Sergei Pavlovich

5. Josh Hokit

6. Rizvan Kuniev

7. Curtis Blaydes

8. Johnny Walker

9. Vitor Petrino

10. Mario Pinto

11. Valter Walker

12. Waldo Cortes Acosta

13. Brando Peričić

14. Serghei Spivac

15. Anthony Wint

En síntesis