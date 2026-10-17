Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Mike Malott sobre Joaquin Buckley

Este sábado 18 de octubre se llevó a cabo una pelea fundamental para el futuro del peso wélter de UFC. En una nueva edición de UFC Fight Night, Mike Malott noqueó de manera brutal a Joaquin Buckley y se postuló como candidato a luchar por el cinturón de las 170 libras.

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Antes del combate, Buckley apareció mejor posicionado en la clasificación y ocupaba el décimo lugar, mientras que Malott estaba en el lugar 13. Luego del contundente KO del local, llegará hasta el top ten de las 170 libras y se ilusiona con un 2027 exitoso.

De más está decir que el campeón absoluto de la categoría es Makhachev. El daguestaní mantiene el trono de manera indiscutida y, sin próximo rival a la vista, luce como uno de los monarcas más difíciles de derrocar. Ahora, con una nueva victoria del canadiense, su reinado luce más que reluciente para un posible nuevo retador.

De esta manera, el futuro del peso wélter se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

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Ranking completo del peso wélter de la UFC:

Islam Makhachev (campeón)

1. Ian Machado Garry

2. Carlos Prates

3. Michael Morales

4. Jack Della Maddalena

5. Gabriel Bonfim

6. Sean Brady

7. Belal Muhammad

8. Leon Edwards

9. Kamaru Usman

10. Mike Malott

11. Joaquin Buckley

12. Uros Medic

13. Kamaru Usman

14. Kevin Holland

15. Daniel Rodríguez

En síntesis