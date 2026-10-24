Carlos Prates vs. Michael Morales: la impresionante pelea que confirmó UFC para 2027

El brasileño y el ecuatoriano se enfrentarán con el título interino del peso wélter en juego.

La empresa líder de artes marciales mixtas, UFC, sacudió el ambiente al oficializar uno de los cruces más electrizantes para el inicio de la próxima temporada. Carlos Prates y Michael Morales medirán fuerzas el próximo 30 de enero en la cartelera del evento numerado 336, en un evento que promete paralizar a los fanáticos del deporte.

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El choque entre ambos noqueadores ocupará el turno coestelar de dicha noche, ya que será una velada donde la atracción principal tendrá como protagonistas a Joshua Van y Manel Kape por la corona del peso mosca. Este duelo en las 170 libras cobra un valor vital dentro de la categoría, debido a que la compañía puso en disputa el cinturón interino de la división.

Islam Makhachev: ¿Se bajó de la pelea con Prates?

En un principio, los rumores apuntaban a una posible contienda entre el brasileño e Islam Makhachev dentro del octágono. Sin embargo, la marcha atrás de esa negociación abrió el camino para pactar esta batalla de alto voltaje, aunque tampoco se llegó a confirmar de forma oficial que el ruso estaba listo para Prates. De todas maneras, el silencio dice más que mil palabras en este caso.

Islam Makhachev no habría aceptado una pelea con Carlos Prates en enero. (GETTY IMAGES)

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Para el ecuatoriano Morales, la oportunidad llega en el momento justo tras mantenerse al margen de la actividad durante todo el año 2026. La paciencia en la espera de un desafío de jerarquía rindió sus frutos al obtener esta oportunidad ante Prates, donde buscará consagrarse en la élite absoluta frente a un rival de máximo peligro.

Por el lado de Carlos, una victoria ante Morales terminaría de consolidar su estatus de figura mundial dentro de la promotora. Superar a un oponente invicto representa el escalón definitivo antes de aspirar al trono absoluto de la categoría, en un choque que genera expectativas enormes desde su anuncio oficial.

En síntesis

Carlos Prates y Michael Morales pelearán el 30 de enero en UFC 336 .

pelearán el en . El cinturón interino de 170 libras estará en disputa entre Carlos Prates y Morales.

de 170 libras estará en disputa entre y Morales. Joshua Van vs. Manel Kape será la pelea estelar por el título mosca.