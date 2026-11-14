Ciryl Gane vs. Josh Hokit: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO UFC 334

Conoce la información más destacada acerca de uno de los eventos del año en la compañía.

Aquí hay cuentas pendientes por saldar. Desde su irrupción en UFC, que Josh Hokit no para de cosechar enemigos y Ciryl Gane es uno de ellos, en su búsqueda de convertirse en campeón del peso completo. Ahora, está todo listo para una de las peleas más esperadas del 2026.

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En juego estará el trono de las 265 libras y la expectativa de poder disfrutar el show que prometen dos protagonistas de élite de la división. El campeón intentará extender su reinado, mientras que la estrella emergente querrá demostrar que puede ser la cara dominante de la compañía en UFC 334.

La cartelera tiene horario estipulado para las 15:30hs del Centro de México, 16:30hs de Bogotá y 18:30hs de Buenos Aires. La velada será transmitida por Paramount+ de manera exclusiva para todo el mundo, aunque aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.

Cartelera completa de la pelea de Ciryl Gane vs. Josh Hokit

Samuel Sanches vs. Evan Elder | Peso ligero

– Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso ligero – Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Juan Diaz vs. Alatengheili | Peso gallo

– Horario: a continuación de Samuel Sanches vs. Evan Elder

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso gallo – Horario: a continuación de Samuel Sanches vs. Evan Elder – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Bia Mesquita vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino

– Horario: a continuación de Juan Diaz vs. Alatengheili

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso gallo femenino – Horario: a continuación de Juan Diaz vs. Alatengheili – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Melquizael Costa vs. Jared Gordon | Peso ligero

– Horario: a continuación de Bia Mesquita vs. Macy Chiasson

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso ligero – Horario: a continuación de Bia Mesquita vs. Macy Chiasson – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Cesar Almeida vs. Donte Johnson | Peso pactado

– Horario: a continuación de Melquizael Costa vs. Jared Gordon

– Transmisión: Paramount+

| Peso pactado – Horario: a continuación de Melquizael Costa vs. Jared Gordon – Transmisión: Paramount+ Terrance McKinney vs. Jim Miller | Peso ligero

– Horario: a continuación de Cesar Almeida vs. Donte Johnson

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Cesar Almeida vs. Donte Johnson – Transmisión: Paramount+ Chris Duncan vs. Drew Dober | Peso ligero

– Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Jim Miller

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Jim Miller – Transmisión: Paramount+ Charles Radtke vs. Stephen Thompson | Peso welter

– Horario: a continuación de Chris Duncan vs. Drew Dober

– Transmisión: Paramount+

| Peso welter – Horario: a continuación de Chris Duncan vs. Drew Dober – Transmisión: Paramount+ Luis Gurule vs. Bilal Hasan | Peso mosca

– Horario: a continuación de Charles Radtke vs. Stephen Thompson

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Charles Radtke vs. Stephen Thompson – Transmisión: Paramount+ Kevin Holland vs. Uroš Medić | Peso welter

– Horario: a continuación de Luis Gurule vs. Bilal Hasan

– Transmisión: Paramount+

| Peso welter – Horario: a continuación de Luis Gurule vs. Bilal Hasan – Transmisión: Paramount+ Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho | Peso medio

– Horario: a continuación de Kevin Holland vs. Uroš Medić

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Kevin Holland vs. Uroš Medić – Transmisión: Paramount+ Amanda Nunes vs. Kayla Harrison | Peso gallo femenino

– Horario: a continuación de Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo femenino – Horario: a continuación de Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho – Transmisión: Paramount+ Josh Hokit vs. Ciryl Gane | Peso pesado

– Horario: a continuación de Amanda Nunes vs. Kayla Harrison

– Transmisión: Paramount+

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¿A qué hora empieza la cartelera de Ciryl Gane vs. Josh Hokit?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:30hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Ciryl Gane vs. Josh Hokit

México: 15:30hs

Colombia – Perú: 16:30hs

Chile – Estados Unidos: 17:30hs

Argentina: 18:30hs

España: 23:30hs

¿Dónde ver la cartelera de Ciryl Gane vs. Josh Hokit?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante Paramount+.

En síntesis

Ciryl Gane y Josh Hokit disputarán el título peso completo en UFC 334 .

y disputarán el título peso completo en . UFC 334 comenzará a las 15:30 de México y 18:30 de Argentina .

comenzará a las y . Paramount+ transmitirá de manera exclusiva la cartelera completa de UFC 334.