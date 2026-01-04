Las 4 peleas más espectaculares que puede tener UFC en 2026

Se viene un nuevo año de UFC. El próximo 24 de enero abrirá sus puertas el octágono más importante del mundo por primera vez en 2026 y lo hará con una cartelera que promete ser histórica por sí sola, pero que también servirá para darle inicio a una temporada que espera tener contiendas inolvidables, capaces de darle al público lo que buscan.

El evento del año será en la Casa Blanca, con el fin de homenajear los 250 años de independencia estadounidense y en dicha velada se espera que protagonistas de primer nivel, leyendas de la organización aparezcan en escena. El 2026 buscará que los aficionados tengan uno de los mejores años de los últimos tiempos en la compañía, por lo que la expectativa es alto.

Una x una: las peleas que paralizarían UFC

Jon Jones vs. Tom Aspinall/Alex Pereira: el público quiere una última función de Bones y que sea ante el británico o el brasileño podría darle el broche de oro a una carrera que ha sido exitosa de principio a fin. Independientemente del contrincante, Jones se presentará en el peso completo o nada.

Ilia Topuria vs. Islam Makhachev: los mejores libra por libra de la actualidad tienen algo pendiente. El Matador dejó vacante su trono del peso ligero para solucionar conflictos legales de su vida privada, pero la principal intención es que regrese para que extienda su dominio. Por otro lado, el monarca del peso wélter ya confirmó que está dispuesto a medirse con el hispano-georgiano. Parece cuestión de tiempo.

Ilia Topuria está dispuesto a enfrentar a Islam Makhachev. (GETTY IMAGES)

Alexandre Pantoja vs. Joshua Van: la pelea que tuvieron el brasileño y el birmano se midieron a principios de diciembre, pero la leyenda se lesionó a instantes del primer campanazo y la acción duró poco y nada. Una revancha parece lo más lógico para que Pantoja intente recuperar su corona o que el joven demuestre que la nueva sangre ya es un hecho en el peso mosca.

Conor McGregor vs. cualquiera: sí. Que el irlandés regrese al octágono ya es un evento por sí solo, no es tan relevante el hecho de quien lo acompañe. De igual manera, está todo para que sea Michael Chandler el encargado de darle vida a un regreso histórico de la leyenda.

El mundo desea un regreso de Conor McGregor a la UFC. (GETTY IMAGES)

Claro que hay distintos tipos de protagonistas y figuras que pueden tomar peleas de primer nivel, capaces de paralizar al deporte, pero la realidad es que estas son de otro nivel, exclusivas. En los papeles previos, parecen muy difícil de realizarse, siendo la de Pantoja y Van la más posible, porque fue reciente y tiene todo el sentido del mundo. El resto serían para generar un show pocas veces visto, pero que UFC es capaz de conseguir si se le alinean los planetas.

