Así quedó el ranking de UFC luego de la victoria de Sean Strickland sobre Anthony Hernández

Repasa las modificaciones más importantes de la clasificación en las 185 libras.

Por Lucas Lescano

Sean Strickland fue el gran ganador de la noche de UFC en Houston.
© GETTY IMAGESSean Strickland fue el gran ganador de la noche de UFC en Houston.

Se cerró una nueva jornada de UFC que dejó mucho para analizar teniendo en cuenta lo que significó la pelea estelar. En Houston, este sábado 21 de febrero se midieron Sean Strickland y Anthony Hernández en el peso mediano y la contienda sirvió para aclarar el futuro.

La victoria terminó quedando en manos del excampeón por la vía del nocaut técnico en el tercer asalto. Hernández no pudo resistir el enorme castigo de Sean, por lo que la contienda finalizó de manera instantánea. En ese sentido, el ranking de la división recibió novedades de manera significante de cara a lo que sigue.

En la previa del duelo, Strickland aparecía en el tercer lugar del ranking, dejando a Hernández en el cuarto. Tras este resultado nada cambiará, ya que el ganador mantuvo su posición, mientras que el perdedor no descenderá debido al buen momento que atraviesa, dejando sin efecto la derrota en el ranking.

El monarca es el reciente campeón Khamzat Chimaev. En el primer lugar aparece Driccus Du Plessis, mientras que el podio lo completan Nassourdine Imavov y el mencionado Strickland. A la fiesta de obtener una nueva oportunidad titular se sumó Sean, para sumarle el punto justo de ferocidad que necesitaba la categoría para volver a ser competitiva como se espera siempre.

Ranking completo del peso mediano de la UFC:

  • Khamzat Chimaev (campeón)
  • 1. Dricus du Plessis
  • 2. Nassourdine Imavov
  • 3. Sean Strickland
  • 4. Anthony Hernández
  • 5. Brendan Allen
  • 6. Israel Adesanya
  • 7. Caio Borralho
  • 8. Reinier de Ridder
  • 9. Robert Whittaker
  • 10. Jared Cannonier
  • 11. Roman Dolidze
  • 12. Paulo Costa
  • 13. Gregory Rodrigues
  • 14. Joe Pyfer
  • 15. Brunno Ferreira
