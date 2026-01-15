El próximo sábado 24 de enero volverá a abrir sus puertas el octágono de UFC. La jaula más peligrosa del mundo regresará en Las Vegas con una cartelera impresionante en el T-Mobile Arena que tendrá como protagonista estelares a Paddy Pimblett y Justin Gaethje en una contienda que tendrá en juego el cinturón interino del peso ligero. Para dicho encuentro, el estadounidense fue muy claro con sus palabras al afirmar que espera un desafío muy grande.

Publicidad

Publicidad

Gaethje recibe una oportunidad más que interesante en un momento de su carrera en el que parecía apuntar hacia otro lado, sin tener tanto protagonismo en las 155 libras, pese a ser siempre una figura destacada de la división. Sin embargo, luego de que Ilia Topuria optara por renunciar a su cinturón de manera transitoria, la compañía decidió que el norteamericano se debía medir con Paddy para encontrar un nuevo monarca.

La dura afirmación de Gaethje sobre su pelea con Paddy

En ese sentido, Justin entiende lo peligroso que es el inglés cuando comienzan las acciones, hecho que lo llevó a dejar una fuerte declaración que sorprendió a más de uno por su crudeza. Lo que afirmó es que no planea seguir con vida una vez que termine el duelo, aunque para llevar tranquilidad, no fue literal, sino que buscó poner en palabras duras la complejidad del reto que se le presenta.

Al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Topuria en el futuro, Gaethje respondió con contundencia y afirmó: “No planeo estar vivo después de la pelea contra Paddy“.

Publicidad

Publicidad

En esta contienda se medirán el 4 y 5 de la división, lo que significa que quien resulte como el gran ganador de la noche, será el próximo en desafiar a Topuria cuando el Matador esté listo para volver. En los últimos días dejó atrás una parte de sus conflictos legales con su exesposa y todo indica que su regreso a los octágonos está más cerca de lo que se esperaba.

En síntesis