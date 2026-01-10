Es tendencia:
¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 10 de enero?

Repasa las novedades más importantes de la compañía líder de artes marciales mixtas que esta vez decide mantener sus puertas cerradas.

Por Lucas Lescano

La acción de UFC retomará con su ritmo habitual a fin de mes.
La acción de UFC retomará con su ritmo habitual a fin de mes.

Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 10 del primer mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 10 de enero no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 13 de diciembre, se decidió dar por concluida la temporada del 2025 para entrar en un pequeño receso de vacaciones. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 24 de enero. En dicha velada, los protagonistas estelares en UFC 324 serán Paddy Pimblett y Justin Gaethje en un gran combate del peso ligero.

El evento se desarrollará en Las Vegas y contará con el enfrentamiento estelar entre el número 4 y el 5 del ranking de la división, respectivamente. Este duelo será clave para el futuro de la categoría, ya que pondrá en juego la condición de campeón interino de las 155 libras, a la espera del regreso de Ilia Topuria, quien dejó su cinturón vacante de manera temporal.

Además, la cartelera anunciada incluirá la disputa del cinturón del peso gallo femenino, actualmente en manos de Kayla Harrison. La campeona defenderá su título frente a la legendaria Amanda Nunes, en un combate que promete quedar en la historia, ya que pocos anticipaban un retorno tan exitoso de la brasileña para medirse con una de las monarcas más dominantes del presente.

lucas lescano
Lucas Lescano
