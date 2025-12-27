¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 27 de diciembre?

Como suele suceder, los sábados son la jornada elegida para que la UFC cautive a los fanáticos con sus principales figuras. Sin embargo, este día 27 del último mes del año los seguidores deberán quedarse con las ganas de disfrutar de artes marciales mixtas de primer nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta no abrirá sus puertas. A continuación, te explicamos el motivo detrás de esta decisión que generó desilusión entre los amantes de las MMA.

Por qué no habrá UFC este sábado 27 de diciembre

Por una decisión estrictamente organizativa y tomada por la propia compañía, este sábado 27 de diciembre no se celebrará ningún evento de la UFC en el mundo. Tras el último show realizado el pasado día 13, la empresa optó por dar por finalizada la temporada. Esta determinación responde a la manera en la que la organización considera más adecuado distribuir sus eventos a lo largo del calendario. En ese contexto, la acción regresará de forma habitual el próximo sábado 24 de enero.

En dicha velada, UFC 324 tendrá como combate principal el atractivo cruce del peso ligero entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. El evento se desarrollará en Las Vegas y contará con el enfrentamiento estelar entre el número 4 y el 5 del ranking de la división, respectivamente. Este duelo será clave para el futuro de la categoría, ya que pondrá en juego la condición de campeón interino de las 155 libras, a la espera del regreso de Ilia Topuria, quien dejó su cinturón vacante de manera temporal.

Además, la cartelera anunciada incluirá la disputa del cinturón del peso gallo femenino, actualmente en manos de Kayla Harrison. La campeona defenderá su título frente a la legendaria Amanda Nunes, en un combate que promete quedar en la historia, ya que pocos anticipaban un retorno tan exitoso de la brasileña para medirse con una de las monarcas más dominantes del presente.

