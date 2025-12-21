Qué fue de la vida de Caín Velásquez: el primer campeón latino de UFC que terminó en prisión

La vida suele dar miles de vueltas y jamás nos deja en el mismo lugar. Cuando algo parece instalado y asentado, es probable que lo siga una fuerte revolución. Como dice el famoso dicho: “La calma que antecede a la tormenta”. Caín Velásquez entiende muy bien de qué se trata esto, porque pasó de ser una estrella internacional del deporte a pasar sus días en prisión tras estar a centímetros de convertirse en asesino.

La dura historia de Caín Velásquez

Para alguien que no lo recuerde del todo o no lo tenga presente en sus retinas, hay que decir que Caín es un excampeón de UFC nacido en California un 28 de julio de 1982. Actualmente tiene 43 años y sus mejores épocas quedaron atrás hace mucho tiempo, luego de haber sido condenado a cinco años de prisión tras un suceso que marcó su vida para siempre.

En 2022, Velásquez fue protagonista de un episodio que dio la vuelta al mundo por su brutalidad. Caín persiguió a toda velocidad, a bordo de su camioneta, y disparó contra el vehículo en el que se encontraba el hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo. Harry Goluarte resultó ileso, pero quien terminó sufriendo los daños del tiroteo fue su padrastro, quien fue alcanzado por una de las balas, aunque sin poner en riesgo su vida.

Para Velásquez no quedó otra alternativa que declararse no culpable de intento de asesinato en agosto de ese mismo 2022, lo que llevó a la Justicia a condenarlo a cinco años de prisión en marzo de este año. En el medio, Caín cumplió parte de la sentencia con el arresto domiciliario que obtuvo gracias a la fianza que Dana White, presidente de UFC, pagó para que pudiera atravesar el proceso judicial en “libertad”.

Así se encuentra Caín Velásquez actualmente en prisión. (X)

“Por lo que puedo decir, la forma en que manejé las cosas no fue la correcta. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano… Sé que lo que hice fue muy peligroso para otras personas, ¿sabes? No solo para las personas involucradas, sino para los inocentes. Entiendo lo que hice y estoy dispuesto a hacer todo lo posible para pagar mi deuda”, confesó Caín sobre sus actos.

El estadounidense, con un gran vínculo con México, hecho que lo llevó a convertirse en un fuerte representante latino, se convirtió en campeón de UFC en el año 2010 al derrotar a Brock Lesnar en una memorable pelea. Tras perder su reinado, lo volvió a conquistar en 2012 y se mantuvo en la organización hasta 2019, año en el que decidió retirarse, pasando a ser considerado como uno de los mejores pesos pesados de la historia de las artes marciales mixtas.

Actualmente, Velásquez continúa cumpliendo su condena, pero en los últimos días recibió la buena noticia de poder ser elegible para obtener la libertad condicional en 2026. Más precisamente en marzo, Caín podría recurrir a la Justicia para buscar un beneficio que lo sacaría de las rejas para intentar recuperar algo de la vida que supo tener.

En síntesis