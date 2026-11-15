¿Se retira? Amanda Nunes confirmó su futuro en UFC tras la derrota con Kayla Harrison

La Leona fue sometida de manera contundente y la derrota parece haberle renovada las fuerzas para continuar.

La dolorosa derrota de Amanda Nunes frente a Kayla Harrison en el evento estelar de UFC 334 abrió de inmediato el debate sobre el futuro profesional de la histórica peleadora brasileña. Tras regresar al octágono luego de tres años fuera de la actividad, la excampeona no pudo recuperar el cinturón mundial de peso gallo y cayó por sumisión en el cuarto asalto ante la monarca estadounidense en Nueva York.

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Amanda Nunes quiere revancha

Lejos de esconderse tras el tropiezo, la Leona utilizó sus redes sociales pocas horas después del combate para romper el silencio y llevar tranquilidad a sus seguidores. Mediante una breve pero elocuente publicación, Nunes aceptó el resultado adverso con total naturalidad y dejó en claro su mentalidad competitiva: “La mierda sucede, otra vez en el juego”.

Para reforzar esta postura y disipar cualquier duda sobre su continuidad dentro de las artes marciales mixtas, la sudamericana compartió también las declaraciones recientes de Dana White. Durante la rueda de prensa posterior a la velada, el presidente de la compañía manifestó que está completamente dispuesto a organizar una revancha inmediata entre ambas protagonistas dado el enorme atractivo del choque.

Amanda Nunes confirmó que está lista para seguir peleando. (CAPTURA DE PANTALLA)

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El gesto de replicar las palabras del máximo directivo funciona como una clara señal de sus intenciones deportivas a corto plazo. En lugar de mostrarse afectada por no cumplir el objetivo de coronarse otra vez en las 135 libras, Nunes evidencia hambre de gloria y ganas de volver a probarse frente a la campeona olímpica.

De esta manera, Amanda no cerró las puertas para nada al retiro y, por el contrario, dejó la sensación firme de haber confirmado que está lista para seguir peleando al más alto nivel. Con el respaldo de la promotora sobre la mesa, el camino hacia un segundo capítulo frente a Harrison comienza a tomar forma en el horizonte de la división.

En síntesis

Amanda Nunes confirmó en redes sociales que seguirá peleando tras caer en UFC 334 .

confirmó en redes sociales que seguirá peleando tras caer en . Dana White manifestó su disposición para organizar una revancha inmediata ante Kayla Harrison .

manifestó su disposición para organizar una revancha inmediata ante . Kayla Harrison venció por sumisión a Amanda Nunes en el cuarto asalto en Nueva York.