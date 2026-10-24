Sigue EN VIVO la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev HOY en UFC 333: cartelera, resultados y cómo ver por TV

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Alexander Volkanovski en escena.

08:25hs Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Disfruta aquí cada detalle de una jornada que tendrá dos peleas por títulos del mundo.

Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.