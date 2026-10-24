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Sigue EN VIVO la pelea de Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev HOY en UFC 333: cartelera, resultados y cómo ver por TV
Disfruta aquí cada detalle de una jornada que tendrá dos peleas por títulos del mundo.
¿Dónde es el UFC 333?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.
Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.
- Nicolle Caliari vs. Iasmin Lucindo | Peso paja femenino
- Noah Gugnon vs. Kody Steele | Peso ligero
- Daniel Santos vs. Bolaji Oki | Peso pluma
- Jacob Malkoun vs. Abubakar Vagaev | Peso medio
- Asaf Chopurov vs. Colby Thicknesse | Peso gallo
- Nurullo Aliev vs. Grant Dawson | Peso ligero
- Cam Rowston vs. Abus Magomedov | Peso medio
- Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov | Peso semipesado
- Dominick Reyes vs. Azamat Murzakanov | Peso semipesado
- Losene Keita vs. Aaron Pico | Peso pluma
- Rizvan Kuniev vs. Alexander Volkov | Peso pesado
- Ramazan Temirov vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca
- Merab Dvalishvili vs. Petr Yan | Peso gallo
- Movsar Evloev vs. Alexander Volkanovski | Peso pluma
Bienvenidos a la velada de UFC 333
A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Alexander Volkanovski en escena.
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