James Rodríguez quedó con el pase en su poder a fines del año pasado luego de su paso por León de México, una etapa que estuvo lejos de cumplir las expectativas generadas. Aunque su rendimiento individual no fue negativo, los objetivos colectivos y personales que se habían planteado no se alcanzaron, y eso marcó el final de su ciclo en el club.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, el mediocampista colombiano es consciente de que se acerca una de las últimas grandes oportunidades de su carrera. Su intención es llegar a la Copa del Mundo en plenitud futbolística y física para pelear por el ansiado primer título con la Selección Colombia.

Sin embargo, el arranque de este año no ha sido el esperado: todavía no logra cerrar un acuerdo con ningún club y su futuro sigue siendo una incógnita, lo que preocupa a la afición colombiano porque necesitan que uno de sus mejores jugadores llegue con ritmo.

En las últimas horas, además, recibió una noticia negativa que lo deja con menos opciones. Junior de Barranquilla descartó por completo la posibilidad de ficharlo en este mercado de pases, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban con el club colombiano.

¿Por qué no llegó James a Junior?

El tema fue abordado públicamente por Fuad Char, máximo accionista del Junior, en una entrevista con Win Sports. Allí explicó que en 2025 incluso viajó a Medellín para insistir con una propuesta concreta, pero se encontró con un escenario distinto al esperado: el diálogo se dio con otro representante y la respuesta fue que la operación no era viable.

Char calificó aquella experiencia como un “capítulo para el olvido” y dejó en claro que, bajo su gestión, el nombre de James Rodríguez ya no está en los planes del club, cerrando así definitivamente la puerta a cualquier intento de negociación al menos por ahora.

En síntesis