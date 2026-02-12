Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL 2026

Corea del Sur y Sudáfrica rechazan al Estadio Cuauhtémoc: Puebla podría quedarse sin presencia en el Mundial 2026

Un lugar que había adquirido mucho protagonismo se podría quedar sin nada a meses de la gran cita.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
El Estadio Cuauhtémoc no sería parte del Mundial 2026.
© GETTY IMAGESEl Estadio Cuauhtémoc no sería parte del Mundial 2026.

La Copa del Mundo está a punto de llegar. La atención del deporte estará centrada en la gran cita que convocará a las mejores selecciones del planeta y México tiene la enorme oportunidad de ser sede y demostrar que puede albergar una competencia de este calibre, aunque uno de sus recintos emblemáticos podría quedarse con las manos vacías.

Publicidad

El Estadio Cuauhtémoc es una sede que ha tomado protagonismo en los últimos meses, porque, si bien no entró en la consideración de los tres lugares elegidos para recibir encuentros, contando al Banorte de América, el Akron de Chivas y el BBVA de Rayados de Monterrey, este lugar estaba bien visto para recibir a alguna plantilla que lleve a cabo su preparación en el país.

Las selecciones que renunciaron al Estadio Cuauhtémoc

México compartirá el Grupo A con Corea del Sur y Sudáfrica, por lo que se esperaba que alguna de las dos selecciones eligiera el Cuauhtémoc como sede de entrenamiento, pero la realidad es que ambos staffs realizaron los análisis pertinentes y dieron por descartado este lugar. De esta manera, tanto los asiáticos como los africanos buscarán otra locación.

Todo indica que el Estadio Cuauhtémoc no sería elegido como sede de preparación para el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Todo indica que el Estadio Cuauhtémoc no sería elegido como sede de preparación para el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Publicidad

En ese sentido, al estadio de Puebla solamente le queda la posibilidad de ser seleccionado por alguna nación que ingrese al Mundial a través del repechaje, pero esto significa que la sede está a contrarreloj y con muy pocas posibilidades de ser elegida. Desde la rama política no pierden la ilusión de que el nombre de la ciudad aparezca ante los ojos del planeta.

José Luis García Parra, coordinaros del Gabinete del Gobierno de Puebla mostró optimismo ante la delicada situación: “Tanto Puebla fue una opción que visitaron dos selecciones el estadio, hoteles, rutas para llegar al estadio. Pero dependía de las selecciones al 100%. Puebla va a vivir el Mundial, pero el gobernador ya dirá en su momento qué actividades habrá”.

Golpe para España: se confirma la primera baja para el Mundial 2026

ver también

Golpe para España: se confirma la primera baja para el Mundial 2026

En síntesis

  • El Estadio Cuauhtémoc fue descartado como sede de entrenamiento por Corea del Sur y Sudáfrica.
  • México compartirá el Grupo A del Mundial con las selecciones de Corea y Sudáfrica.
  • Las sedes oficiales confirmadas en México son el Azteca, el Akron y el BBVA.
Publicidad
Lucas Lescano
Lucas Lescano
Lee también
Las dos razones inesperadas por las que Sevilla cerró la puerta a Sergio Ramos
Futbol Internacional

Las dos razones inesperadas por las que Sevilla cerró la puerta a Sergio Ramos

Resultado del Día 2 de los Test de Pretemporada en Bahréin
FÓRMULA 1

Resultado del Día 2 de los Test de Pretemporada en Bahréin

Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey
Futbol Internacional

Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey

¿Por qué se suspendió el amistoso internacional entre el Inter Miami e Independiente del Valle?
Futbol Internacional

¿Por qué se suspendió el amistoso internacional entre el Inter Miami e Independiente del Valle?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo