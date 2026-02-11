Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y las selecciones ultiman detalles para llegar en su mejor versión al torneo más importante del planeta. Una de las candidatas firmes al título es la España de Luis de la Fuente, que ya piensa en una preparación exigente antes de viajar a la Copa del Mundo.

En ese camino aparece un desafío de alto voltaje: la Finalissima pendiente frente a la Argentina campeona del mundo. Además, también se mencionó la posibilidad de disputar un amistoso ante México como parte de la puesta a punto definitiva. Sin embargo, como suele ocurrir en la previa de competencias de esta magnitud, las lesiones empiezan a jugar su propio partido.

La Roja ya sufrió un golpe inesperado: Samu Aghehowa se rompió el ligamento cruzado de la rodilla durante el clásico entre Porto y Sporting de Lisboa y quedó descartado para el Mundial 2026. Su recuperación seguramente lleve más de seis meses.

El delantero venía siendo una alternativa importante en el frente de ataque, compitiendo por un lugar con nombres como Mikel Oyarzabal y Álvaro Morata. Además, atravesaba un gran momento individual: acumulaba 20 goles en 35 encuentros en la temporada, números que lo habían metido en la consideración del cuerpo técnico.

La otra baja que podría tener España

Según informó Diario AS, Mikel Merino, habitual titular en el mediocampo de la Selección de España, fue intervenido quirúrgicamente por una fractura por estrés en uno de sus pies.

El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente cuatro meses, lo que lo deja automáticamente fuera de la Finalissima frente a Argentina. De cara al Mundial 2026, su presencia no está descartada, pero llegaría con lo justo en cuanto a ritmo futbolístico y puesta a punto física.

En síntesis