Partidos y horarios Grupo A Mundial 2026: calendario completo, sedes y cómo verlo

El Mundial 2026 arranca con todo en el Grupo A y desde Bolavip te traemos el calendario completo con fechas, horarios y sedes para que no te pierdas ni un solo partido. Esta copa mundial marca historia como la primera edición con 48 selecciones, y el Grupo A tiene el privilegio de abrir el torneo más importante del fútbol.

Introducción: cómo se juega el Grupo A del Mundial 2026

El mundial 2026 presenta una fase de grupos renovada con 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El Grupo A está integrado por México (cabeza de serie y anfitrión), Sudáfrica, Corea del Sur y el representante que salga del playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

Los seis partidos del grupo a se disputarán entre el jueves 11 de junio y el 24 de junio de 2026, con sedes distribuidas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Atlanta. Todos los horarios que encontrarás en este artículo incluyen conversiones para Chile, Argentina (ARG), México y el resto de Latinoamérica.

Datos clave del Grupo A:

Fechas: 11 al 24 de junio de 2026

11 al 24 de junio de 2026 Total de partidos: 6

6 Ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey (México) y Atlanta (Estados Unidos)

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey (México) y Atlanta (Estados Unidos) Selecciones: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Europa D

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Europa D Formato: Los dos primeros clasifican directo; los mejores terceros también avanzan

Calendario del Grupo A: días y horarios de los seis partidos

A continuación encontrarás el cronograma completo de los seis partidos del Grupo A ordenados por fecha. Los horarios oficiales se comunican en hora del Este (ET) de Estados Unidos y aquí los traducimos a las principales zonas horarias de Latinoamérica.

Jornada 1 – Jueves 11 de junio de 2026

Partido Estadio Hora local Chile Argentina México vs Sudáfrica Estadio Azteca (Ciudad de México) 21:00 CDMX 23:00 23:00 Corea del Sur vs Europa D Estadio Akron (Guadalajara) 22:00 local 00:00 (12 jun) 00:00 (12 jun)

El partido inaugural del torneo será México-Sudáfrica en el icónico Estadio Azteca, marcando el inicio oficial de la copa del mundo 2026.

Jornada 2 – Miércoles 18 de junio de 2026

Partido Estadio Hora local Chile Argentina Europa D vs Sudáfrica Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 18:00 ET 19:00 19:00 México vs Corea del Sur Estadio Akron (Guadalajara) 21:00 CDMX 23:00 23:00

El jueves 18 de junio presenta el duelo clave entre México y Corea del Sur en territorio tapatío, mientras que Atlanta recibe el choque entre europeos y africanos.

Jornada 3 – Martes 24 de junio de 2026 (miércoles 24 de junio)

Partido Estadio Hora local Chile Argentina Sudáfrica vs Corea del Sur Estadio BBVA (Monterrey) 18:00 CDMX 20:00 20:00 Europa D vs México Estadio Azteca (Ciudad de México) 18:00 CDMX 20:00 20:00

Los partidos de cierre se juegan en simultáneo, como dicta el reglamento FIFA para la última jornada de cada grupo.

México en el Grupo A: partidos, fechas y sedes

México llega como cabeza de serie del Grupo A y tiene la ventaja de disputar sus tres partidos en territorio nacional. El Tri carga con la presión de superar la barrera de octavos de final que lo ha frenado en los últimos siete mundiales consecutivos.

Son Heung-Min será una de las grandes figuras que tendrá la Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

Los tres partidos de México en la fase de grupos

Jueves 11 de junio – México vs Sudáfrica Sede: Estadio Azteca, estadio ciudad de méxico

Hora: 21:00 (hora local)

Significado: Partido inaugural del Mundial 2026 Miércoles 18 de junio – México vs Corea del Sur Sede: Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 21:00 (hora local)

Contexto: Duelo clave para definir posiciones Martes 24 de junio – Europa D vs México Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Hora: 18:00 (hora local)

Importancia: Cierre de grupos del mundial para el anfitrión

Contexto histórico: Este es el tercer Mundial que organiza México (1970, 1986, 2026), aunque ahora comparte sede con Estados Unidos y Canadá. La altitud del estadio azteca (2,200 metros sobre el nivel del mar) históricamente ha sido un factor a favor del Tri contra rivales no acostumbrados.

Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D: su agenda en el Grupo A

Además de México, el grupo a cuenta con tres selecciones que buscarán dar la sorpresa o confirmar su potencial en la fase de grupos del mundial 2026.

Sudáfrica

Los Bafana Bafana regresan a un Mundial por primera vez desde 2010, cuando fueron anfitriones. Su calendario en el grupo:

11 de junio: Sudáfrica vs México en Ciudad de México (debut complicado ante el anfitrión)

Sudáfrica vs México en Ciudad de México (debut complicado ante el anfitrión) 18 de junio: Europa D vs Sudáfrica en Atlanta (partido disputado en Estados Unidos)

Europa D vs Sudáfrica en Atlanta (partido disputado en Estados Unidos) 24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur en Monterrey (duelo decisivo para clasificar)

Corea del Sur

Los surcoreanos acumulan 11 clasificaciones consecutivas a Mundiales y fueron semifinalistas en 2002 como coanfitriones. Sus partidos:

11 de junio: Corea del Sur vs Europa D en el estadio guadalajara viernes (debut en horario nocturno)

Corea del Sur vs Europa D en el estadio guadalajara viernes (debut en horario nocturno) 18 de junio: México vs Corea del Sur en Guadalajara (enfrentamiento directo por el liderato)

México vs Corea del Sur en Guadalajara (enfrentamiento directo por el liderato) 24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur en Monterrey (cierre del grupo)

Europa D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

El representante europeo saldrá del playoff que se define en febrero de 2026. Cualquiera de los cuatro candidatos tiene potencial para complicar al grupo:

11 de junio: Corea del Sur vs Europa D en Guadalajara

Corea del Sur vs Europa D en Guadalajara 18 de junio: Europa D vs Sudáfrica en Atlanta

Europa D vs Sudáfrica en Atlanta 24 de junio: Europa D vs México en Ciudad de México

El viernes 12 de junio ya estará definido el panorama inicial del grupo tras los dos primeros partidos.

Sedes del Grupo A: Azteca, Guadalajara, Monterrey y Atlanta

Los partidos del Grupo A se reparten entre tres estadios mexicanos y uno estadounidense, ofreciendo variedad geográfica y logística para aficionados de diferentes regiones.

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Capacidad: 87,523 espectadores

87,523 espectadores Historia: Tercer Mundial que alberga (1970, 1986, 2026)

Tercer Mundial que alberga (1970, 1986, 2026) Partidos del Grupo A: México vs Sudáfrica (inauguración) y Europa D vs México (cierre)

México vs Sudáfrica (inauguración) y Europa D vs México (cierre) Dato clave: Único estadio que ha sido sede de dos finales mundialistas

La Selección Mexicana buscará confirmar su lugar de favorita en el Grupo A. (GETTY IMAGES)

Estadio Akron (Guadalajara)

Capacidad: 49,850 espectadores

49,850 espectadores Inauguración: 2010 (para la Copa Libertadores)

2010 (para la Copa Libertadores) Partidos del Grupo A: Corea del Sur vs Europa D y México vs Corea del Sur

Corea del Sur vs Europa D y México vs Corea del Sur Ambiente: Casa de las Chivas, reconocido por su atmósfera intensa en partidos de selección

Estadio BBVA (Monterrey)

Capacidad: 53,500 espectadores

53,500 espectadores Características: Diseño moderno, sede habitual de partidos internacionales

Diseño moderno, sede habitual de partidos internacionales Partido del Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur (jornada 3)

Sudáfrica vs Corea del Sur (jornada 3) Ubicación: Zona metropolitana de Monterrey, fácil acceso desde el centro

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Capacidad: 71,000 espectadores

71,000 espectadores Características: Techo retráctil único, tecnología de punta

Techo retráctil único, tecnología de punta Partido del Grupo A: Europa D vs Sudáfrica

Europa D vs Sudáfrica Nota: Único partido del grupo disputado fuera de México

El BC Place Vancouver albergará partidos de otros grupos del mundial 2026, mientras que Nueva Jersey (en el área de York Nueva Jersey) será sede de la final.

Tabla de posiciones y criterios de desempate en el Grupo A

El Grupo A sigue el mismo reglamento que los 12 grupos del mundial 2026: cada selección disputa tres partidos y los dos primeros clasifican directamente a los dieciseisavos de final. Además, los cuatro mejores terceros entre todos los grupos también avanzan.

Sistema de puntos

Resultado Puntos Victoria 3 Empate 1 Derrota 0

Criterios de desempate FIFA

Si dos o más equipos terminan igualados en puntos, se aplican los siguientes criterios en orden:

Diferencia de goles en todos los partidos del grupo Goles a favor en el grupo Puntos en partidos entre los equipos empatados Diferencia de goles entre empatados Fair play (menos tarjetas amarillas y rojas) Sorteo si persiste la igualdad

Ejemplo de tabla del Grupo A

Pos Selección PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 México 3 – – – – – – – 2 Corea del Sur 3 – – – – – – – 3 Europa D 3 – – – – – – – 4 Sudáfrica 3 – – – – – – –

Los grupos del mundial 2026 (grupo b, grupo c, grupo d, grupo f, grupo g, grupo h, grupo i, grupo j, grupo k, grupo l) siguen el mismo formato. La clasificación final determinará los cruces en eliminación directa.

Cómo y cuándo ver los partidos del Grupo A en Latinoamérica

Desde Bolavip te ofrecemos la guía completa para seguir cada partido del Mundial 2026 en vivo desde Chile, Argentina, México y toda la región.

Diferencias horarias clave (junio 2026)

Zona Diferencia vs CDMX Diferencia vs ET Chile +2 horas +1 hora Argentina +2 horas +1 hora Colombia 0 horas -1 hora Perú 0 horas -1 hora

La mayoría de partidos del Grupo A se jugarán en horario de tarde-noche en México, lo que se traduce en franjas de noche para el Cono Sur (ideal para ver los encuentros después del trabajo).

Cobertura de Bolavip

Minuto a minuto: Seguimiento en vivo de cada partido del grupo a

Seguimiento en vivo de cada partido del grupo a Previas completas: Análisis, estadísticas y probables formaciones

Análisis, estadísticas y probables formaciones Información de apuestas: Cuotas y tendencias donde aplique (recomendaciones responsables)

Cuotas y tendencias donde aplique (recomendaciones responsables) Resúmenes y highlights: Goles, jugadas clave y declaraciones post-partido

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

México

ViX (Televisa) : transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. TV abierta: TV Azteca y Televisa emitirán 32 partidos cada una por sus señales.

Brasil

CazéTV (YouTube) : posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos.

: posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos. TV abierta : Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV.

: Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV. SBT + N Sports: transmitirán 32 partidos, disponibles además en Claro TV, Vivo y Sky.

Colombia

DirecTV / DGO : transmisión en vivo de los 104 partidos.

: transmisión en vivo de los 104 partidos. TV abierta: Win Sports, Caracol TV y RCN emitirán encuentros seleccionados.

Ecuador

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial.

: transmisión completa del Mundial. TV abierta: Teleamazonas emitirá algunos partidos.

Chile

DirecTV / DGO : transmisión de todos los partidos.

: transmisión de todos los partidos. TV abierta: Chilevisión emitirá encuentros (cantidad a confirmar).

Argentina

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial 2026.

: transmisión completa del Mundial 2026. TV Pública : emitirá los partidos de la Selección Argentina.

: emitirá los partidos de la Selección Argentina. Otras señales: Telefé y TyC Sports transmitirán algunos encuentros.

Uruguay

DirecTV / DGO : transmisión total de los 104 partidos.

: transmisión total de los 104 partidos. TV abierta: Canal 5 emitirá 32 partidos en exclusiva, incluidos los de la selección, también por Antel TV.

Perú

DirecTV / DGO : transmisión completa del torneo.

: transmisión completa del torneo. TV abierta: América TV podría emitir algunos partidos.

Otros partidos destacados del Mundial 2026

El calendario completo incluye encuentros imperdibles como Países Bajos vs sus rivales del grupo, Nueva Zelanda vs equipos africanos, y los duelos de fase eliminatoria. Las fechas clave incluyen:

Sábado 13 de junio y domingo 14 de junio: Continúa la jornada 1

Continúa la jornada 1 Lunes 15 de junio y martes 16 de junio: Primeros partidos de jornada 2

Primeros partidos de jornada 2 Miércoles 17 de junio y jueves 18 de junio: Más grupos en acción

Más grupos en acción Viernes 19 de junio y sábado 20 de junio: Cierre de jornadas iniciales

Cierre de jornadas iniciales Domingo 21 de junio y lunes 22 de junio: Continúan los grupos (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

Continúan los grupos (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) Martes 23 de junio y miércoles 24 de junio: Finalizan las fases

Finalizan las fases Jueves 25 de junio y viernes 26 de junio: Últimos partidos grupales

Últimos partidos grupales Sábado 27 de junio y domingo 28 de junio: Inicio de octavos

Inicio de octavos Lunes 29 de junio y martes 30 de junio: Octavos de final

Octavos de final Miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio: Más eliminatorias

Más eliminatorias Viernes 3 de julio y sábado 4 de julio: Cuartos de final

Cuartos de final Domingo 5 de julio y lunes 6 de julio: Definiciones

Definiciones Martes 7 de julio y jueves 9 de julio: Semifinales

Semifinales Viernes 10 de julio y sábado 11 de julio: Preparación final

Preparación final Martes 14 de julio y miércoles 15 de julio: Recta final

Recta final Sábado 18 de julio: Partido por el tercer puesto

Partido por el tercer puesto Domingo 19 de julio: Gran Final en Nueva Jersey

