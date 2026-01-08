Además de LeBron James, las estrellas que se quedarían fuera del All-NBA teams

Los All-NBA teams están diseñados para reconocer con premios y distinciones a los protagonistas más importantes de la liga que se lucen a lo largo de todo el año de competencia. En ese sentido, hace algunas temporadas se decidió darle paso a una reglamentación que esta campaña podría afectar de manera directa al reconocimiento de figuras de primer nivel.

Publicidad

Publicidad

Debido a que la NBA determinó en 2023 que, para ser elegible y formar para del All-NBA teams, los jugadores debían cumplir con un mínimo de 65 partidos en la Temporada Regular, muchos de los nombres más importantes en la gran cita están en peligro o siendo bajas ya confirmadas debido a que no llegarán a cumplir con el mínimo impuesto por la organización.

El ejemplo más reciente es el de LeBron James, ya que la estrella de Los Angeles Lakers se perdió el juego de este miércoles ante San Antonio Spurs para tener descanso, pero arriesgando al máximo la posibilidad de ser seleccionado para un lugar selecto que ocupa hace 21 temporadas de manera ininterrumpida.

Las estrellas que quedaría fuera del All-NBA teams

Además del Rey, hay algunos casos puntuales que también podrían quedar fuera de los reconocimientos. Giannis Antetokunmpo ya se perdió 14 juegos (a día de hoy, 8 de enero) de 17 posibles, por lo que está al límite de perder su lugar de elegible. Por su parte, Victor Wembanyama está en la misma situación que el griego y siendo forzado a jugar a pesar de no estar al 100% desde lo físico para poder obtener una recompensa al final de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Luka Doncic ya quedó fuera en ocho ocasiones y, con casi 45 partidos por delante, se trata de una misión importante que no se pierda nueve encuentros más. Quien complicó todo tipo de aspiración en la carrera por el MVP fue Nikola Jokic, ya que una lesión inesperada dejará al serbio fuera de la duela hasta principios de febrero. Hasta el momento solo ha estado ausente en cinco ocasiones, pero el número se extenderá hasta muy cerca del límite para cuando esté de regreso.

Tweet placeholder

ver también Último momento: el fichaje inesperado que sacude a toda la NBA con Trae Young involucrado

En este contexto, todo indica que el jugador más distinguido será Shai Gilgeous-Alexander, ya que el canadiense de Oklahoma City Thunder presenta una plenitud que es ejemplo y solamente se perdió dos partidos hasta el momento. Lo que generará esta situación es que nuevos protagonistas se queden con distinciones individuales que, en situaciones normales y sin lesiones ni imprevistos, caerían en manos de figuras consagradas de la liga y no en jugadores que simplemente tuvieron más continuidad. ¿Qué tan justa es esta situación?

Publicidad

Publicidad

En síntesis