La temporada de la NBA de Los Angeles Lakers atraviesa altos y bajos. Los californianos se encuentran quintos en la Conferencia Oeste con un récord de 21-11 que deja a las claras que tienen las herramientas suficientes para ser competitivos, pero con signos claros de dudas que no terminan de ilusionar a la afición. Ahora, se sumó la molestia de una figura del equipo que no se encuentra contento con la participación que está sumando dentro del roster.

Deandre Ayton no está contento en Lakers

En el encuentro de este viernes que culminó con victoria para Lakers por 128-121 sobre Memphis Grizzlies, Deandre Ayton terminó viendo las acciones desde la banca, ya que JJ Redick entendió que lo mejor para ese momento era que jugara Jaxson Hayes, algo que generó un fastidio indisimulable en el ex hombre de Phoenix Suns.

Claro, Ayton llegó a Lakers para adueñarse del lugar vacío que dejó la partida de Anthony Davis y todos creían que su incorporación a la plantilla podía ser funcional, algo que sucedió en la primera parte de la temporada. Sin embargo, con el correr de los partidos su influencia dentro de la cancha fue disminuyendo, ya sea por errores propios o porque dejó de ser una opción para sus compañeros a la hora de buscar una opción de pase.

En ese contexto, lo que afirmó Redick es que Ayton está frustrado por la situación que le toca atravesar, pero le restó importancia, ya que entiende que es algo normal que suele ocurrir y que se soluciona con tiempos, partidos. Para JJ no se trata de un conflicto ni algo a lo que darle mucha identidad, porque cuando el pívot recobre la confianza, entonces las dudas que siente quedarán en el pasado.

Deandre Ayton está molesto con el presente que vive en Los Angeles Lakers. (GETTY IMAGES)

“Creo que está frustrado. No siente que le estén pasando el balón. Hay algunas cosas que teníamos que arreglar… Para que él estuviera más disponible. Pero yo diría que todo se reduce a eso”, expresó Redick en rueda de prensa.

Y a su vez manifestó: “Para mí, se trata de si va a estar activo y comprometido. Entonces, la confianza del pasador se basa en eso. Creo que la mayoría de los jugadores, si sienten que no están recibiendo el balón, pierden un poco la concentración. Creo que es algo natural en la mayoría de los jugadores de la NBA”.

Deandre promedia 14.4 puntos, 8.5 rebotes, 0.8 asistencias y 1.0 bloqueos por partido. En los 27 encuentros en los que estuvo presente suma un 29.4 minutos de juego, lo que deja a las claras que sigue siendo un elemento fijo y necesario en la rotación de la plantilla, aunque el jugador prefiere tener más influencia y ser más decisivo, sobre todo en el costado ofensivo.

