“LeBron James arruinó la NBA”

La trayectoria de LeBron James dentro de la NBA camina acompañada por una constante división de opiniones entre los fanáticos. Desde sus inicios como heredero de Michael Jordan hasta su polémica salida hacia Miami Heat o su reciente etapa con Los Angeles Lakers, la figura del Rey genera tanta admiración como antipatía, con detractores que cuestionan su obsesión por alargar su carrera para romper marcas individuales.

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El rechazo hacia el astro norteamericano no proviene únicamente de las gradas, sino también de antiguos rivales dentro de la propia liga. El exjugador macedonio Pero Antic, tricampeón de la Euroliga y con paso por los Atlanta Hawks entre 2013 y 2015, encendió el debate durante su participación en el podcast de Jao Mile tras lanzar una dura acusación sobre el impacto del Rey en la competición.

El duro comentario de Pero Antic hacia LeBron James

“Ya no puedo ver la NBA. Lo comparan con Jordan y Kobe. ¿Cómo? Es como una niña pequeña: siempre está pidiendo algo, luego finge faltas y se queja. LeBron arruinó la NBA en cierto sentido. Esa es mi opinión. Ah, voy a perseguir el título de máximo anotador a propósito para que nadie me alcance jamás. Ah, quiero que mi hijo juegue conmigo. Así no es como se supone que deben ser las cosas”, expresó Antic.

Pero Antic marcando a LeBron James en 2015. (GETTY IMAGES)

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Más allá del análisis sobre el presente de la liga, Antic argumentó sus diferencias con el Rey recordando un tenso episodio vivido en la Final de la Conferencia Este de 2015. En aquella serie, el macedonio detuvo a James con una falta física cuando intentaba volcar el balón, acción calificada como flagrante por los árbitros a pesar del reclamo de los relatores.

Al rememorar aquel cruce, el exatleta confirmó que su postura hacia LeBron se mantiene intacta desde sus años como competidor activo: “Por supuesto. No lo habría empujado al suelo si no fuera así. Me da igual. No quiero que hagas un mate sobre mí y luego te exhibas en mi cara”.

En síntesis

Pero Antic criticó duramente a LeBron James acusándolo de arruinar la NBA.

criticó duramente a acusándolo de arruinar la NBA. Pero Antic arremetió contra las fingidas de faltas y quejas de LeBron James .

arremetió contra las fingidas de faltas y quejas de . Pero Antic recordó una falta flagrante que cometió contra LeBron James en 2015.