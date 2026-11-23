Philadelphia recibe a Portland por una nueva jornada de la temporada regular de la NBA 2026-27. Conoce el horario, los canales de televisión y las opciones de streaming para ver el partido en directo, además de los quintetos titulares de ambos equipos.

Philadelphia 76ers y Portland Trail Blazers se enfrentan este lunes 23 de noviembre por un nuevo partido de la temporada regular de la NBA 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).

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El equipo comandado en la duela por LeBron James, Tyrese Maxey y Joel Embiid salta a casa con el objetivo de extender su racha ganadora y consolidarse en lo más alto de la Conferencia Este. Del otro lado, la franquicia de Oregón visita Pensilvania buscando dar la sorpresa pese a llegar con bajas sensibles en su rotación exterior.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Philadelphia 76ers y Portland Trail Blazers de este lunes 23 de noviembre por la NBA se puede ver en México a través de NBA League Pass como plataforma oficial de streaming.

México: NBA League Pass (disponible también vía Prime Video Channels)

NBA League Pass (disponible también vía Prime Video Channels) Estados Unidos: NBC Sports Philadelphia, Rip City TV, Fubo y NBA League Pass

NBC Sports Philadelphia, Rip City TV, Fubo y NBA League Pass Centroamérica: COS y NBA League Pass

COS y NBA League Pass Sudamérica: IVC y NBA League Pass

IVC y NBA League Pass España: NBA League Pass

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Quintetos de Philadelphia 76ers vs. Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers:

Base: Tyrese Maxey

Tyrese Maxey Escolta: V. J. Edgecombe

V. J. Edgecombe Alero: Jaylen Brown

Jaylen Brown Ala-pívot: LeBron James

LeBron James Pívot: Joel Embiid

Portland Trail Blazers:

Base: Damian Lillard

Damian Lillard Escolta: Sidy Cissoko (o Jrue Holiday)

Sidy Cissoko (o Jrue Holiday) Alero: Toumani Camara

Toumani Camara Ala-pívot: Deni Avdija

Deni Avdija Pívot: Donovan Clingan

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Philadelphia 76ers atraviesa un momento arrollador liderando en solitario la Conferencia Este con marca de 14 victorias y 3 derrotas (.824). La escuadra de Filadelfia encadena cinco triunfos consecutivos y viene de imponerse 132-129 sobre Milwaukee Bucks en un cierre dramático en el que LeBron James brilló con 21 puntos (13 de ellos en el último cuarto), 6 rebotes y 6 asistencias, respaldado por los 26 tantos y 17 rebotes de Joel Embiid.

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Por su parte, Portland Trail Blazers se ubica en el 7° puesto de la Conferencia Oeste con récord de 10 ganados y 6 perdidos (.625). El conjunto dirigido por Micah Nori busca recuperarse de una ajustada caída por 106-105 en su visita anterior y confía en la producción ofensiva de Deni Avdija (23.9 puntos por partido) y la conducción de Damian Lillard para competir de igual a igual en una de las aduanas más difíciles de la liga.

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