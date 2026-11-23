Philadelphia 76ers y Portland Trail Blazers se enfrentan este lunes 23 de noviembre por un nuevo partido de la temporada regular de la NBA 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia y comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).
El equipo comandado en la duela por LeBron James, Tyrese Maxey y Joel Embiid salta a casa con el objetivo de extender su racha ganadora y consolidarse en lo más alto de la Conferencia Este. Del otro lado, la franquicia de Oregón visita Pensilvania buscando dar la sorpresa pese a llegar con bajas sensibles en su rotación exterior.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Philadelphia 76ers y Portland Trail Blazers de este lunes 23 de noviembre por la NBA se puede ver en México a través de NBA League Pass como plataforma oficial de streaming.
- México: NBA League Pass (disponible también vía Prime Video Channels)
- Estados Unidos: NBC Sports Philadelphia, Rip City TV, Fubo y NBA League Pass
- Centroamérica: COS y NBA League Pass
- Sudamérica: IVC y NBA League Pass
- España: NBA League Pass
Quintetos de Philadelphia 76ers vs. Portland Trail Blazers
Philadelphia 76ers:
- Base: Tyrese Maxey
- Escolta: V. J. Edgecombe
- Alero: Jaylen Brown
- Ala-pívot: LeBron James
- Pívot: Joel Embiid
Mientras LeBron James tiene una fortuna de 1,400 millones, el dinero que acumuló Cristiano Ronaldo
Portland Trail Blazers:
- Base: Damian Lillard
- Escolta: Sidy Cissoko (o Jrue Holiday)
- Alero: Toumani Camara
- Ala-pívot: Deni Avdija
- Pívot: Donovan Clingan
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, Philadelphia 76ers atraviesa un momento arrollador liderando en solitario la Conferencia Este con marca de 14 victorias y 3 derrotas (.824). La escuadra de Filadelfia encadena cinco triunfos consecutivos y viene de imponerse 132-129 sobre Milwaukee Bucks en un cierre dramático en el que LeBron James brilló con 21 puntos (13 de ellos en el último cuarto), 6 rebotes y 6 asistencias, respaldado por los 26 tantos y 17 rebotes de Joel Embiid.
Por su parte, Portland Trail Blazers se ubica en el 7° puesto de la Conferencia Oeste con récord de 10 ganados y 6 perdidos (.625). El conjunto dirigido por Micah Nori busca recuperarse de una ajustada caída por 106-105 en su visita anterior y confía en la producción ofensiva de Deni Avdija (23.9 puntos por partido) y la conducción de Damian Lillard para competir de igual a igual en una de las aduanas más difíciles de la liga.
En sintesis
- Philadelphia 76ers y Portland Trail Blazers se enfrentan este lunes 23 de noviembre por NBA.
- LeBron James, Joel Embiid y Jaylen Brown comandan a Filadelfia, líder del Este (14-3).
- Ja Morant y Shaedon Sharpe son bajas por lesión en Portland, que visita sin perímetro.