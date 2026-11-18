Todo lo que necesitas saber sobre el choque de la Conferencia Este entre Magic y Sixers: presente de ambos equipos, reporte de lesionados, horario para México y cómo saltarían a la duela en el Kia Center.

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un atractivo cruce entre protagonistas de la Conferencia Este. El Orlando Magic recibe a los Philadelphia 76ers en la duela del Kia Center a partir de las 18:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo marcado por importantes ausencias en ambas franquicias. KNBR

Publicidad

El conjunto local atraviesa su mejor racha de la campaña tras encadenar cuatro victorias consecutivas, siendo la más reciente un sólido triunfo por 115-105 frente a los Boston Celtics. Para este compromiso, el cuadro dirigido por Sean Sweeney no podrá contar con su estrella Paolo Banchero debido a una molestia en el tobillo, sumándose a las bajas de Jonathan Isaac, Noah Penda e Izaiyah Nelson, aunque celebra el reciente regreso de Jalen Suggs a la rotación titular. KNBR+ 1

Por su parte, los 76ers aterrizan en Florida instalados en lo más alto del Este con marca de 12-3 y una inercia de tres triunfos al hilo tras superar 135-123 a los Brooklyn Nets. La principal novedad en la escuadra de Nick Nurse pasa por la baja confirmada de Jaylen Brown, quien se perderá el partido por una lesión en el tendón de la corva, además de las ausencias interiores de Adem Bona, Dominick Barlow y Ariel Hukporti. Ante este panorama, la visita apostará por ajustar su perímetro para acompañar a LeBron James y Joel Embiid desde el salto entre dos. FanSided

El quinteto titular de Orlando Magic

Jalen Suggs Basketball-Reference.com

Desmond Bane Lineups

Franz Wagner Lineups

Tristan da Silva

Wendell Carter Jr.

Publicidad

El quinteto titular de Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey Basketball-Reference.com

V.J. Edgecombe Basketball-Reference.com

Dean Wade

LeBron James

Joel Embiid

En sintesis