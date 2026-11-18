Este miércoles 18 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un atractivo cruce entre protagonistas de la Conferencia Este. El Orlando Magic recibe a los Philadelphia 76ers en la duela del Kia Center a partir de las 18:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo marcado por importantes ausencias en ambas franquicias. KNBR
El conjunto local atraviesa su mejor racha de la campaña tras encadenar cuatro victorias consecutivas, siendo la más reciente un sólido triunfo por 115-105 frente a los Boston Celtics. Para este compromiso, el cuadro dirigido por Sean Sweeney no podrá contar con su estrella Paolo Banchero debido a una molestia en el tobillo, sumándose a las bajas de Jonathan Isaac, Noah Penda e Izaiyah Nelson, aunque celebra el reciente regreso de Jalen Suggs a la rotación titular. KNBR+ 1
Por su parte, los 76ers aterrizan en Florida instalados en lo más alto del Este con marca de 12-3 y una inercia de tres triunfos al hilo tras superar 135-123 a los Brooklyn Nets. La principal novedad en la escuadra de Nick Nurse pasa por la baja confirmada de Jaylen Brown, quien se perderá el partido por una lesión en el tendón de la corva, además de las ausencias interiores de Adem Bona, Dominick Barlow y Ariel Hukporti. Ante este panorama, la visita apostará por ajustar su perímetro para acompañar a LeBron James y Joel Embiid desde el salto entre dos. FanSided
El quinteto titular de Orlando Magic
- Jalen Suggs Basketball-Reference.com
- Desmond Bane Lineups
- Franz Wagner Lineups
- Tristan da Silva
- Wendell Carter Jr.
El quinteto titular de Philadelphia 76ers
- Tyrese Maxey Basketball-Reference.com
- V.J. Edgecombe Basketball-Reference.com
- Dean Wade
- LeBron James
- Joel Embiid
En sintesis
- Orlando Magic y Philadelphia 76ers se enfrentan este miércoles 18 de noviembre de 2026.
- Paolo Banchero y Jaylen Brown son bajas por lesión para el partido de NBA.
- LeBron James y Joel Embiid lideran el quinteto titular de Philadelphia 76ers