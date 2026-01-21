Escándalo en Lakers: Jeanie Buss, la presidenta del equipo, se cansó de LeBron James y quiso intercambiarlo

La era de LeBron James en Los Angeles Lakers no ha resultado como muchos esperaban, apenas ha ganado un título, y cuando el final parece cerca, apareció una historia oculta. Jeanie Buss, presidenta del equipo, se cansó de ‘El Rey’ y quiso intercambiarlo en la NBA.

LeBron llegó a los Lakers en 2018 bajo el rotulo de ser el salvador del equipo. Y parecía que las cosas iban sobre ruedas con el título que ganaron en 2020. Sin embargo, James empezó a tener cada vez más influencia en el equipo y esto a Buss no le gustó nada.

“Fuentes del equipo afirman que Jeanie, en privado, se enfureció por la enorme influencia de LeBron James dentro de la organización, llegando incluso a considerar traspasarlo en 2022, y creía que James no estaba lo suficientemente agradecido con el equipo por haber seleccionado a su hijo, Bronny, en 2024“, publicó Baxter Holmes, de ESPN, y lo más picante estaba por venir.

Así fue el escándalo entre la presidenta de Lakers y LeBron James

LeBron James y la presidenta de Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

La máxima tensión entre la presidenta de los Lakers y LeBron se dio por lo mal que resulto el traspaso para firmar a Russell Westbrook en 2022 y así lo reveló Holmes: “Varias personas afirmaron que Jeanie consideró en privado no extender el contrato de James y, más tarde ese mismo año, incluso traspasarlo, con los LA Clippers como una posibilidad”. Y ahora la pregunta era: ¿Cómo está la relación?

¿Cómo está la relación entre Jeanie Buss y LeBron James en Los Angeles Lakers?

A pesar del momento tenso que vivieron, LeBron James no terminó saliendo del equipo. Todo lo contrario. A ‘El Rey’ le dieron un nuevo contrato en julio de 2024 por dos años y $104 millones de dólares con una cláusula de no traspaso. Algo que deja en evidencia que aquel video de Jeanie Buss y LeBron riéndose en la banca durante un partido de Los Angeles Lakers en marzo de 2024 no fue producto de la casualidad.

