A la espera de LeBron James: JJ Redick reveló una buena noticia para Lakers y Luka Doncic

Los Angeles Lakers atraviesan días de preocupación por el estado físico de Austin Reaves, una de sus piezas más importantes en el arranque de la temporada. El escolta sufrió una molestia que inicialmente pasó inadvertida, pero que terminó dejándolo fuera de acción en los últimos compromisos del equipo angelino. La buena noticia es que su tiempo lejos de la duela estaría llegando a su fin.

Publicidad

Publicidad

La lesión, localizada en la ingle, se produjo durante el encuentro ante Miami Heat. Aun así, Reaves decidió continuar en el partido y completó una gran actuación con 26 puntos y 11 asistencias, demostrando su compromiso a pesar del dolor. Tras el triunfo frente a Portland, el entrenador JJ Redick confirmó la situación: “Reaves se lesionó al principio del juego, pero quiso seguir. Hoy está dolorido y no jugará esta noche lo evaluaremos nuevamente mañana“.

La vuelta de Austin Reaves parece un hecho

Si bien el guardia se perdió el resto de la semana, Redick llevó algo de tranquilidad a los aficionados de los Lakers antes del choque frente a Atlanta. “Dado que el dolor es leve, espero que vuelva en algún momento de esta gira”, señaló el entrenador, dejando abierta la posibilidad de un regreso inminente.

Austin Reaves podría demorar mucho menos de lo esperado. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La ausencia de Reaves se sintió en el equipo, que viene de su peor partido de la temporada y necesita volver a encontrar equilibrio en ataque. Su retorno sería clave para aliviar la presión sobre Luka Doncic y recuperar la fluidez en el juego colectivo.

La gira incluye cuatro partidos más, entre ellos un duelo complicado frente a los Oklahoma City Thunder, últimos campeones. Si bien todavía queda mucha temporada por delante, el regreso de Reaves podría marcar el punto de inflexión que los Lakers necesitan para volver a su mejor versión y retomar el camino de la victoria.

ver también ¿Stephen Curry juega esta noche en Golden State Warriors vs. Indiana Pacers por la NBA?

En síntesis

El escolta de los Lakers Austin Reaves se lesionó la ingle en el partido contra Miami Heat .

se lesionó la en el partido contra . Reaves completó el juego ante Miami con 26 puntos y 11 asistencias a pesar del dolor.

completó el juego ante Miami con y a pesar del dolor. El entrenador JJ Redick expresó su esperanza de que Austin Reaves regrese en algún momento de la gira actual.

Publicidad