La caída ante Rayados en cuartos de final fue un duro golpe, pero la situación se dramatiza de manera exagerada.

La caída del Club América por 2-0 en casa frente a Rayados de Monterrey este sábado, en la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla cuando hasta el empate le servía para meterse en semifinales, volvió a desatar el manual clásico de la histeria moderna. Bastaron noventa minutos malos para que en Coapa se instalara esa sensación apocalíptica donde parece que el mundo se termina y que absolutamente nadie sirve para vestir la camiseta azulcrema.

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Lo más llamativo de esta reacción en cadena es la facilidad con la que se cuestiona la continuidad de Guillermo Almada, un entrenador que apenas acaba de completar su primer torneo al frente del equipo. Se lo juzga y se pide su cabeza con la misma ferocidad que si acumulara cinco campeonatos seguidos de papelones, sin detenerse a pensar que cualquier idea futbolística seria requiere un mínimo de rodaje para echar raíces.

El futbol de hoy en día: una derrota y nada sirve

Este fenómeno expone a la perfección la locura en la que vive sumergido el futbol actual, un entorno febril donde perder se ha vuelto sinónimo inmediato de catástrofe institucional. Hoy no se tolera la derrota bajo ninguna circunstancia, como si el rival no jugara y como si el deporte no contemplara la posibilidad real de tropezar en una serie mano a mano.

Guillermo Almada quedó señalado tras la eliminación del América. (GETTY IMAGES)

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Nadie niega que quedar eliminado de local y con ventaja deportiva representa un golpe durísimo para una institución acostumbrada a pelear arriba, ni que existen aspectos puntuales por corregir para competir mucho mejor el año que viene. Sin embargo, caer en la trampa de que todo es un desastre y de que hay que tirar el trabajo a la basura solo alimenta una ansiedad tóxica que termina por autosabotearse una y otra vez.

Resulta imposible sostener un proyecto deportivo ganador si la estructura entera no está dispuesta a atravesar una derrota y aceptarla como parte natural del camino. Exigir resultados milagrosos en tiempos imposibles es la receta perfecta para vivir en una refundación eterna que nunca termina de madurar.

El futbol es tiempo, y contra esa ley básica del juego no se puede hacer nada por más ruido que hagan las redes sociales o las mesas de debate. Hasta que el entorno americanista no entienda que construir un campeón lleva procesos reales y no magia instantánea, cada eliminación seguirá disfrazada del fin del mundo.

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En síntesis