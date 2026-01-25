Mientras Lionel Messi gana 130 millones en 2026, el dinero que percibe LeBron James

Lionel Messi y LeBron James siguen siendo dos de los deportistas más influyentes del mundo, incluso en la recta final de sus carreras. A pesar del paso del tiempo, ambos continúan marcando la diferencia dentro y fuera de la cancha, no solo por su nivel deportivo sino también por el impacto económico que generan a nivel global.

Con 38 años, Lionel Messi sigue siendo una figura determinante en el futbol internacional. Desde su llegada al Inter Miami, el argentino transformó por completo al club, lo llevó a conseguir títulos importantes y a posicionarse como una de las franquicias más relevantes de la MLS. Tras ganar la última liga, el rosarino encara el 2026 con la ambición intacta y con el objetivo de seguir agrandando su legado.

Lionel Messi en Inter Miami (Getty Images)

Además, el próximo año podría marcar un momento histórico en su carrera, ya que Messi tendría la posibilidad de disputar su último Mundial con la Selección Argentina. Luego de consagrarse campeón en Qatar 2022, el capitán albiceleste irá en busca del bicampeonato, algo que lo colocaría definitivamente en un lugar único dentro de la historia del futbol.

Por su parte, LeBron James continúa siendo una de las grandes figuras de Los Ángeles Lakers a sus 41 años. El histórico basquetbolista sigue compitiendo al más alto nivel en la NBA y mantiene intacta su vigencia, con el objetivo de seguir escribiendo páginas doradas en una carrera que ya es legendaria.

LeBron James en Lakers (Getty Images)

Más allá de lo deportivo, ambos también lideran el ranking de ingresos a nivel mundial. Según Finanzas Argy, Lionel Messi es actualmente el segundo deportista mejor pago del planeta, con ingresos estimados en 130 millones de dólares anuales.

En tanto, LeBron James aparece en el quinto lugar del listado, con ganancias que alcanzan los 128,7 millones de dólares. Estos números confirman que, aun en etapas avanzadas de sus trayectorias, tanto Messi como LeBron siguen siendo referentes absolutos del deporte mundial y verdaderas potencias económicas.

Los deportistas que más ganan en la actualidad

Cristiano Ronaldo: 260 millones de dólares

Canelo Álvarez: 137 millones de dólares

Lionel Messi: 130 millones de dólares

Juan Soto: 129,2 millones de dólares

LeBron James: 128,7 millones de dólares

Karim Benzema: 115 millones de dólares

Stephen Curry: 105,4 millones de dólares

Shohei Ohtani: 102,5 millones de dólares

Kevin Durant: 100,8 millones de dólares

Jon Rahm: 100,7 millones de dólares

En síntesis