¿Keylor Navas dejará Pumas UNAM? La razón que nadie esperaba para su posible salida

El guardameta costarricense podría dejar a los Univeristarios por una razón que el club deberá mejorar para que se quede.

Por Agustín Zabaleta

Keylor Navas podría dejar Pumas UNAM por una razón que el club deberá mejorar para que se quede
Keylor Navas podría dejar Pumas UNAM por una razón que el club deberá mejorar para que se quede

La temporada 2025-26 avanza a buen ritmo ya quedan menos de 15 partidos para finalizar la temporada regular. La presencia del Mundial 2026 a mitad de año aceleró el inicio de la Liga MX y las jornadas entresemana le daun un ritmo más frenético al desarrollo del torneo.

Si bien todos los equipos están pensando en el torneo y en ser campeones, las directivas trabajan más allá de los deportivo y, de a poco, también diagraman lo que seá el futuro del equipo. Y uno de ellos tiene un serio problema a resolver para no perder a un futbolista clave.

Y es que Pumas UNAM corre el riesgo de que Keylor Navas no continúe en el equipo. Acorde a la periodista Adriana Maldonado, la razón radica en que el jugador no está del todo convencido con el proyecto deportivo que tiene el club actualmente.

Acorde a lo aportado por Referee, cuando el arquero llegó a México, se le planteó un plan con mayor nivel de competitividad para pelear títulos. Sin embargo, lo que encontró en el día a día no termina de alinearse con esas expectativas. El tico tiene dudas sobre la capacidad del plantel y tampoco está seguro del proyecto bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, cuyo proceso aún no le inspira la confianza para comprometerse a largo plazo.

Los Universitarios quieren que continúe, incluso ya está sobre la mesa la renovación, pero hoy por hoy, Navas no tiene claro si este es el camino deportivo que quiere recorrer. Su decisión final lo podría llevar lejos del futbol mexicano a menos que los Auriazules ajusten puntos dentro y fuera del campo de juego.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Keylor Navas en Pumas UNAM?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Keylor Navas fue parte de 19 partidos en el actual curso con Pumas UNAM, siendo titular en todos ellos. Mantuvo la valla en cero en apenas tres ocasiones y recibió 28 goles, algo que no radica enteramente en su responsabilidad.

En síntesis

  • Keylor Navas evalúa su salida de Pumas por dudas sobre el proyecto deportivo actual.
  • La periodista Adriana Maldonado reportó que el arquero no está convencido del plantel universitario.
  • El proceso de Efraín Juárez no genera confianza a largo plazo para el portero costarricense.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
