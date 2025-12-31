Keylor Navas ha sido uno de los porteros más relevantes en la historia del futbol, pero lamentablemente después de haber tenido éxitos en su carrera no ha podido consolidarse de la mejor manera. En Pumas no ha conseguido clasificar a la Liguilla y tampoco clasificó al Mundial 2026 con Costa Rica, por lo que la vida le ha jugado mal.

Sin embargo, estando en cada uno de los clubes ha los que ha ido, ha tenido un sector que lo quiere mucho y en su mayoría, esperan que en un futuro vuelva a equipos donde formó parte e incluso a los dentro de su país. Es por ello que muchos interesados en los últimos días se han sumado para tener en el radar el nombre de Navas en una posible salida del equipo universitario.

Y es que de acuerdo con medios ticos, el portero al sólo tener seis meses de contrato con la escuadra auriazul y no tener indicios de que vaya a renovarle un año más ha puesto en la mira a equipos como el América de Cali, pero terminó por no ser más que un rumor. Sin embargo hay un equipo en su país que sí estaría interesado.

¿Quién iría por Keylor tras salir de Pumas?

Fue esta misma fuente quien reveló que el interesado sería Saprissa ante el retiro de Esteban Alvarado. Navas sería el ideal para que lo consideren y es que habría un punto importante por el cual el ahora jugador universitario sí podría acceder a una posible propuesta del cuadro morado, aunque por el momento no ha habido nada.

Cabe mencionar que supuestamente la fuente apunta a que una de las razones por las que el jugador llegó a Pumas fue la cercanía que podría tener para desplazarse a su país. Es por ello que ahora podría priorizar la idea de quedarse en esa plantilla tomando en cuenta que estaría en Costa Rica y con una posibilidad mayor.

