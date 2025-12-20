Luego de varias semanas de espera, Pumas UNAM anunció una incorporación muy esperada de cara a la próxima temporda. La institución presentó a su nuevo ‘9’: Juninho. El atacante brasileño firmó un contrato a largo plazo con el conjunto auriazul a futuro, y ya fue oficializado por medio de las redes sociales oficiales del club.

El futbolista de 29 años de edad viene de ser el ‘tercer centrodelantero’ del Flamengo, aunque también de no tener continuidad en el último semestre. Con pasado en el futbol europeo (Azerbaiyán y Portugal), el nacido en Pitangui, Brasil, llega con deseos de gloria a la Liga MX. Su rostro sonriente en las fotos así lo muestran también.

Como se trata de un jugador de calidad y jerarquía pero que no atravesó su mejor momento en los últimos meses, la cifra del traspaso fue ‘intermedia’. De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, el club adquirió su ficha en 5 millones de dólares, un número importante en lo que respecta a negociaciones para el equipo.

El anuncio de Juninho como nuevo futbolista de Pumas.

Flamengo y Pumas UNAM llegaron a un acuerdo total hace algunos días, y el delantero no tardó en viajar a México para ser anunciado. La pronta presentación de Juninho, pero sobre todo el monto trascendido del fichaje, generó repercusión entre los aficionados. Las redes se revolucionaron con opiniones de todo tipo al respecto.

Por un lado, los fanáticos de otros clubes predijeron un ‘fracaso’ del nuevo refuerzo de Pumas. Con comentarios descalificadores para el ex Flamengo y hacia la maniobra de mercado, usuarios de equipos mexicanos anticiparon a modo burlón un tropezón en su contratación. Juninho buscará demostrar que están todos equivocados.

Al mismo tiempo, si bien han acostumbrado a criticar a la directiva por sus incorporaciones, el público auriazul respaldó la contratación del brasileño. En especial, los simpatizantes de Pumas destacaron la inversión realizada por el club, que venía ‘cuidando la billetera’ en las últimas ventanas, en lo que respecta al “9”. Aquí, han hecho una erogación tan considerable como necesaria.

Los números de Juninho antes de llegar a Pumas UNAM:

A lo largo de su carrera, el atacante brasilero suma 70 goles y 20 asistencias en 310 presentaciones, en 15616 minutos disputados dentro del campo de juego. En ese período, Juninho ha vestido diez camisetas diferentes: Portimonense, Vila Nova, Gremio Novorizontino, Atlético Paranaense, Estoril Praia, Figueirense, Gremio Esportivo Brasil, Chaves, Qarabag y Flamengo. Pumas será su undécima experiencia profesional. ¿Será su mejor temporada como futbolista antes de cumplir 30 años?