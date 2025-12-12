Los Pumas de la UNAM no han tenido un año para el recuerdo en este 2025. Los resultados no han acompañado y la afición tampoco se ha sentido representada por lo mostrado por el equipo en el campo de juego. Ante tal malestar, la directiva ha comenzado a moverse en la búsqueda de fichajes, con vistas a la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Para contentar al cuerpo técnico y a los fanáticos, se ha puesto como prioridad la incorporación de un centrodelantero con gol. Esta posición y estas características han sido un ausente en los últimos torneos, y no quieren repetir el mismo error para la siguiente campaña. De ese modo, han aparecido varias alternativas en el radar.

En primer lugar, el club intentó sin éxito contratar a Chicho Arango, el colombiano de San José Earthquakes. Luego de haber tratado en mercados anteriores, volvieron a la carga en el inicio de esta ventana, pero la operación se frustró. El atacante utilizó a Pumas para mejorar su propio vínculo con su equipo y eso hizo caer el traspaso.

Posteriormente, Pumas UNAM abrió conversaciones por Diber Cambindo, por quien actualmente se encuentra pujando. No obstante, no es una opción sencilla dado que Necaxa pide una cifra de transferencia muy elevada para el presupuesto de los ‘Felinos’. Si bien continuarán intentando comprar su ficha, parece difícil que llegue a buen puerto.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿León o Pumas? César Merlo aclaró el futuro de Diber Cambindo y reveló quién está más cerca

El delantero argentino que aparece en el radar de Pumas UNAM:

Después de gestionar por ambos colombianos, la directiva mantuvo el ojo en jugadores sudamericanos. En las últimas horas, se reveleó que se averiguaron condiciones por un atacante argentino que juega en la Primera División de aquel país. Aunque es un jugador que recibió varias ofertas, Pumas surge como un plan muy atractivo.

Según reveló Lucas Prato, periodista albiceleste, Talleres recibió un llamado de Pumas por Federico Girotti. Se trata de un centroatacante de 26 años de edad, que luego de tres años en ese equipo, busca dar un salto en su carrera y emigrar al exterior. Surgido en las fuerzas básicas de River Plate, donde debutó y jugó bastante tiempo, pasó por San Lorenzo, otro grande argentino, y por Talleres.

Federico Girotti, el ‘9’ de Talleres de Córdoba [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La propia directiva del club argentino confirmó el contacto con sus pares de Pumas UNAM. Por el momento, no ha pasado de un sondeo y no hay una oferta formal, dado que es una de las alternativas que baraja Efraín Juárez, pero no la única. Es un nombre que está sobre la mesa y sobre el cual pueden avanzar de considerarlo el ideal.

A lo largo de su carrera, Federico Girotti ha marcado 35 goles y aportado 4 asistencias en 189 partidos disputados, entre sus tres equipos. En Talleres sumó 24 tantos y 3 pases-gol, en River Plate sumó 8 tantos y 1 pase-gol, y en San Lorenzo sumó 3 tantos. El delantero, ahora, intentará tener su primera experiencia fuera del país, y espera otro llamado de los Universitarios. ¿Llegará?

Publicidad