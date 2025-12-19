Si bien por el momento ninguno fue presentado oficialmente, Pumas ya cerró tres incorporaciones de cara al 2026: Juninho, delantero de Flamengo, y César Garza y Tony Leone, ambos futbolistas de Rayados. Sin embargo, la directiva auriazul tiene la intención de fichar más futbolistas.

La zona ofensiva es uno de los sectores prioritarios para Efraín Juárez. Pumas explora alternativas por otro delantero centro además de Juninho, pero también quiere fichar a un extremo. Es por este motivo que Uriel Antuna, Marcelo Flores y Sebastián Córdova aparecen en el radar.

De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Efraín Juárez pidió a Uriel Antuna y a Sebastián Córdova. Asimismo, el comunicador Bruno Hernández de Fox Sports contó que Marcelo Flores también aparece como una alternativa.

La situación de cada jugador

En el caso de Uriel Antuna y de Marcelo Flores, ambos futbolistas tienen contrato vigente con Tigres, pero la realidad es que ninguno de los dos tuvo protagonismo en los Felinos en 2025 y es por eso que estarían explorando otras opciones para tener continuidad.

Uriel Antuna y Sebastián Córdova interesan en Pumas (Imago7)

Por el lado de Sebastián Córdova, el vínculo del extremo con Tigres finalizó y el jugador puede negociar como agente libre con el club que desee. Más allá del interés por estos tres futbolistas, César Luis Merlo comentó que la directiva de Pumas solo tendría presupuesto para uno de estos jugadores.

La negociación más ‘fácil’ para Pumas sería la de Sebastián Córdova debido a que solo tendría que ofrecerle un contrato al jugador, pero quizás Efraín Juárez prioriza a alguno de los otros dos nombres. Y, en ese caso, está por verse si Uriel Antuna o Marcelo Flores podrían salir de Tigres a través de una cesión o si solo aceptarían una venta.

Uriel Antuna disputó 11 partidos en el Apertura 2025 pero nunca fue titular y no marcó goles, Sebastián Córdova estuvo presente en 6 encuentros en el torneo con Tigres y tampoco hizo anotaciones y, por último, Marcelo Flores solo sumó minutos en 5 juegos y sí anotó un tanto.

