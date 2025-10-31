Es tendencia:
¿Se va de Tigres? Jaime Lozano habría pedido a la directiva de Pachuca el fichaje de Sebastián Córdova

Si bien aún quedan dos jornadas en la fase regular de la Liga MX, Jaime Lozano ya tendría en mente el mercado invernal.

Por Patricio Hechem

Jaime Lozano, el técnico de Pachuca
Todavía faltan dos jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2025 y aún varios equipos pelean por clasificar ya sea a la Liguilla o al Play-In. Uno de estos clubes es Pachuca, que está 7° en la tabla pero a tan solo un punto de Chivas, el sexto ubicado.

No obstante, más allá de que el equipo está centrado en la competencia, las directivas ya empiezan a analizar posibles fichajes de cara a lo que será el mercado invernal. En este sentido, Jaime Lozano habría pedido la incorporación de Sebastián Córdova.

De acuerdo a la información de 365Scores México, el propio entrenador de los Tuzos le demandó a la directiva la llegada del delantero de Tigres. El contrato de Sebastián Córdova con los Felinos finaliza en diciembre de este año y todo indica que no extendería su vínculo.

El surgido del América está en Tigres desde enero de 2022 y consiguió dos títulos con el club auriazul, como por ejemplo el Clausura 2023 con Robert Dante Siboldi. Sin embargo, Sebastián Córdova ha ido perdiendo participación en los Felinos y por eso no renovaría su contrato.

Sebastián Córdova dejaría Tigres (Getty Images)

Sebastián Córdova dejaría Tigres (Getty Images)

De esta manera, considerando que quedaría libre en poco más de un mes, Pachuca buscaría adelantarse y cerrar su contratación antes para intentar evitar que otros equipos de la Liga MX también intenten fichar a Sebastián Córdova. Está por verse si el delantero finalmente termina vistiendo la playera de los Tuzos.

Los números de Sebastián Córdova en Tigres

Después de casi toda su carrera en el América salvo por dos breves pasos por Oaxaca y Necaxa, Sebastián Córdova firmó con Tigres en enero de 2022 y por el momento lleva disputados 159 partidos con los Felinos. El delantero convirtió 24 goles y dio 18 asistencias y estaría jugando sus últimos encuentros con la institución.

En síntesis

  • Sebastián Córdova podría dejar Tigres en diciembre de este año al finalizar su contrato.
  • Jaime Lozano, entrenador del Pachuca, habría solicitado el fichaje de Córdova.
  • Sebastián Córdova llegó a Tigres en enero de 2022 y ganó dos títulos con el club.
patricio hechem
Patricio Hechem
